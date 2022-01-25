防疫旅館需求高 KKday加碼送解悶錦囊妙盒

防疫飯店需求不減，深度旅遊體驗電商平台KKday作為各大飯店夥伴最佳後盾，再度挹注創意、為入住旅客打造防疫旅程專屬「KKday解悶錦囊妙盒」，內容物以「解悶」作為主軸，集結各項創意小物、解決旅客防疫期間各項疑難雜症，再度特談跨產業供應商以及KKday品牌限定商品，總價值超過千元。凡自即日起透過KKday預訂入住全台合作防疫飯店之旅客，每位即可獲得一盒，限量1,500盒，送完為止。

疫情雖然為產業帶來衝擊，也為KKday帶來國旅新商機與夥伴關係，目前已與全台超過300間飯店夥伴搭起合作的橋樑，結合在地旅遊體驗產品強項，屢屢推出各項飯店住宿包裝及優惠方案，全站飯店商品已突破千樣，並曾在一年間合作指標飯店業者協助住房專案，創下多次破百間銷售佳績。

同時在2021年五月疫情嚴峻步入三級之際，迅速與合作之飯店夥伴討論應變，整併內部資源，另闢「防疫飯店」專區，除了星級防疫飯店作為主力外，更延伸到連鎖商旅，為入境檢疫旅客與防疫飯店建立資訊導流串連之平台，短短三個月建立近百家防疫飯店名單，另串連BD商務拓展、行銷到客服等大量人力，只為在幫助飯店夥伴開拓新商機的同時，同時兼顧顧客服務品質。

KKday解憂錦囊妙盒，以沈穩神秘的的質感深藍作為主色調，搭配上KKday鮮明的品牌經典天空藍，打造磁吸式翻書型精裝外盒，內容物發想則以「打造旅客防疫解悶之旅」作為主軸，揣摩檢疫旅客在入住防疫飯店期間的心境變化以及可能面臨到的需求，針對解渴、解饞、解放、解圍、解套、解秘以及解惑等7種檢疫期間的常見情境，結合KKday合作供應商商品中，精選調配出「專屬排解秘方」，除了收錄KKday口罩、濕紙巾、不鏽鋼餐具組以及吸水小浴巾等品牌限定商品，另可享1元體驗清水孟塔羅20分鐘，並與線上學習平台Hahow合作，提供檢疫期間可暢享專屬0元線上課程以及享指定線上課程商品首購九折優惠。

本次更與綠腳印國際股份有限公司與台灣玩具圖書館協會合作打造「精油出奇皂」，鼓勵在防疫期間勤洗手外，透過打造天然精油製作的手工皂內放入回收之小玩具公仔，除增添了一番趣味，在「解悶」的同時，另注入了公益成分，讓檢疫期間更有意義。

隨著國外疫情日漸嚴峻，又正適逢春節過年前夕，許多國人皆紛紛返台，使得防疫飯店需求大增；在防疫飯店受到疫情緊密連結影響下，KKday與合作防疫飯店不定時提供最新空房快訊、早鳥優惠及專屬訂房方案外，凡自即日起透過KKday預訂入住全台合作防疫飯店之旅客，每位更可獲得總價值超過千元之KKday解悶錦囊妙盒一盒，限量1,500盒，送完為止。更多詳細內容請見KKday官方活動網頁查詢。