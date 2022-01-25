單元二再添豪墅案！「鉅璽鉅砌」主打高岩質藝墅受矚目

看準台中市單元二豪墅聚落對豪客的吸引力，鉅璽建設台中首發案「鉅璽鉅砌」最近正式公開，主打「高岩質藝墅」，標榜為區域內最高70%崗石立面建築，堪稱單元二最名符其「石」的人文藝墅，立刻引起市場矚目。

素有「七期後花園」美稱的單元二，是台中市低密度開發區域中容積率最低，相對綠覆率也是最高的新興重劃區，近幾年成為豪墅聚集的新富聚落。超高綠覆與名店林立的生活環境，頗受中部企業主與台商的青睞。

鉅璽建設經理林郁敦指出，單元二近幾年發展出高端機能的城市核心，不但鄰近公益路商圈、七期新市政中心，更有大型餐飲集團與各大品牌旗艦店進駐，出門漫步就是餐酒饗宴，親友相聚總是散步可達。

另外，此區西向便捷銜接74號快速道路、烏日高鐵站，國道一號串聯中彰投，未來還有普霖斯頓貴族小學優質學區，發展潛力可期。

基地位於新富路、永春路口的「鉅璽鉅砌」，採先建後售，總戶數僅6戶，建商刻意保留傳統建築「埕」的概念，戶戶鄰路三車位、獨門獨院、產權獨立，坐擁新富園道第一排絕佳綠濤視野與45米永久棟距。

產品則規劃6.5米面寬，一樓挑高4.2米垂直尺度大器迎賓客餐廳，以及寬廣3米前庭後院、大陽台，精品配備KOHLER頂級廚具衛浴，每戶總價在5,380萬至6,888萬元間。

值得一提的是，「鉅璽鉅砌」採用最複雜、成本最高的「乾掛工法」，將鋼筋打入岩石與結構體中，以物理性鑲嵌黏著方式結合，避免日後日曬雨淋掉膠殞落危險，更安全更好養護。

另外，此案特選進口巨型崗石「橄欖灰」、「浪淘沙」，運送東部進行水刀切割加工，再由基地現場老師傅手工刀鑿，慢雕細琢保留大自然鬼斧神工的脈絡，並向內延伸到前院立體，大面積岩石凹凸紋理琢蘊，讓建築彷彿成了藝術精品。

首創的「摺梯」設計室內空間，每階以複雜工序懸臂樑工法打造，讓光影、人文、自然的概念具象化，並呼應外觀格柵日影軌跡。鉅璽建設總經理黃俊穎說：「當日光溫煦漫灑，步調慢了、心輕盈了，生活品味也就更精緻了！」

黃俊穎從小閱覽岩石無數，來自父親多年以來對原石熱愛收藏，「小時候不懂得原石的價值，只覺得岩石上的紋路結晶十分美麗，看著看著就能神遊到無邊際的宇宙銀河」。

這份對於岩石的耳濡目染，不只造就了黃俊穎的審美觀、珍視富含歷史人文美學，也開創他打造鉅岩建築的理想。

黃俊穎很早就投身建築業沉潛學習，從品牌銷售、結構工法各個面向逐一磨練，「建築要打好根基才能穩如泰山、堅如磐石」黃俊穎始終抱持如此想法，對自我嚴格要求。

除了是建築創造者，黃俊穎也是擁有老派靈魂的經典愛好者，獨特品味收藏全球屈指可數的老賓士、老Porsche。他不但熱衷品藏，更親自尋找老零件，親手為古董車鉅細靡遺進行修復作業，不論歷時多久總是如一堅持。

黃俊穎強調：「德國汽車工業百年品牌、匠心工藝，就像我自己的初心，就像鉅璽建設的精神，認為對的事情堅持到底，追求理想的建築一心一意打造，就像蓋房子從無到有，貫徹職人精神！」

正因為如此，鉅璽的建案從規劃開始，嚴選建材、設備、植栽，工地勘察、與老師傅溝通等，黃俊穎總是親力親為，就連石材分割紋路比例的微小細節，也分毫不妥協。

黃俊穎表示，此案從規劃設計到成屋落成，石材用量不斷追加，卻從未將成本轉嫁給消費者，希望建築完工時，是符合甚至更超越原本的規劃。他說，「鉅璽鉅砌」不僅是公司首案，更是代表作，未來也會持續深耕單元二、三重劃區。 此案標榜為區域內最高70%崗石立面建築。記者宋健生/攝影 「鉅璽鉅砌」最近正式公開，主打「高岩質藝墅」受到市場矚目。記者宋健生/攝影

商品推薦