安克生醫國內外業績拓展有成 全年營收成長逾三成

安克生醫（4188）今（25）日公布，該公司2021年全年營收成長34.21%。疫情期間，安克國內外業務仍持續推廣，繳出不俗成績，包括國內健檢市場佈局有成，順利進入台大、秀傳等多家健診；而近期中國大陸的「安克甲狀偵」展證提前且順利再延長五年，通過的物價局審批來到七省並打入健診單位，2022營收可期。

安克生醫是美吾華懷特生技集團旗下企業，其旗艦產品甲狀腺超音波AI智慧醫材「安克甲狀偵」，現已進入全台所有醫學中心。看準國內龐大健診商機，安克生醫已提早進行市場布局，至今順利進入50多家醫療院所和健檢中心，去年底再進軍台大健檢中心和彰濱秀傳健檢中心，市場佈局有成。

中國大陸展業也傳捷報，「安克甲狀偵」展證再成功至2027年，近期通過的物價局審批則再新增浙江省，總計來到七省；該項智慧醫財在全球總計已進入17國、120家醫院，獲250多名醫師使用，客戶橫跨歐亞及美洲。

安克生醫表示，我國約半數成年人有甲狀腺結節，女性更高達60%，雖僅少數有癌症疑慮，且進展與分化速度慢，但卻有偵測困難的情形。彰濱秀傳醫院新陳代謝科主治醫師蕭立偉指出，像是一個2公分左右的結節，其內聚集的癌細胞可能僅0.2~0.3公分，除非透過細針抽吸、又「剛好」抽到癌細胞群，才可能發現確診，曾有病人每年定期追蹤，到了第五年才發現進展為惡性腫瘤。

「安克甲狀偵」透過AI人工智慧來分析超音波影像，以非侵入式的檢測方式，提供更多影像資訊，與客觀、一致性的分析報告，輔助醫師做出更精準的判讀，同時作為持續追蹤的最佳工具。蕭立偉醫師指出，曾有病人拿其AI判讀軟體的報告前來，報告內容顯示惡性結節的風險大，然而細針抽吸卻未發現癌細胞，經評估後進行手術，最終證實為甲狀腺癌，並順利完成治療。

為擴大產品價值，安克生醫持續進行臨床研究。我國每年新增4,000多名甲狀腺癌患者，其中的「濾泡性癌」，結節的良惡性判讀難度高，約七成良性患者在未確認良惡性情況下，仍要開刀切除並終生服藥。安克生醫與台大團隊合作，透過甲狀腺超音波AI判讀軟體，在不開刀的情況下有效評估風險程度，良性腫瘤辨識率較傳統檢測高出47%，惡性腫瘤辨識率更達100%，研究成果已獲國際知名醫學期刊《內分泌學前沿》（Frontiers in Endocrinology）發表刊登，替甲狀腺癌診療跨出新里程。

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