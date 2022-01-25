汐止擠入全台房市夯區前十名 這區唯一一字頭

根據實價登錄資料，2021年全台十大交易熱區前三名分別為桃園、淡水及中壢區，三區交易量總計超過萬件。值得注意的是，汐止區擺脫過去淹水、潮濕等形象，靠著親民房價磁吸南港、內湖買盤，躍升成為交易熱區，擠進第十名。

591實價登錄統計2021年七大都會區各行政區成交狀況，剔除特殊交易，前十名分別為桃園、淡水、中壢區、新莊、三民、中和、西屯、板橋、北屯、汐止。其中房價二字頭占多數，共五個，有三個四字頭，一個三字頭，高雄三民區為唯一一字頭。

交易量冠軍落在桃園市桃園區，全年度交易量達4490件。591房屋交易網新聞公關組組長畢務潔表示，除了本身就是桃園市發展中心外，近年來包括中路、經國、小檜溪等重點重劃區蓬勃發展，也帶動桃園交易狀況。且目前房價還在2字頭親民價格，也吸引新北買盤等鄰近區塊跨區買房。

擁有4百萬人口的新北市，去年一口氣5區入榜，其中首購熱區淡水區勇奪亞軍，也有近3860件的成績，淡海輕軌通車後，串聯捷運信義線，拉近與台北市距離，且有新市鎮大批的待售新屋量能帶動，真理、淡江等大學學區周邊套房交易熱絡，因此整年度交易量驚人。

第三名桃園市中壢區本就是交易熱區，有許多各具特色的商圈周邊交易夯，加上青埔重劃區新成屋的買氣也隨著這波房市熱浪中發光發熱，機捷通車後，沿線站點房市也拉近與雙北市通勤時間，平均房價還在2字頭，吸引許多外地客跨區購買。

同樣也受惠軌道利多的新北市新莊區奪下第四名，首條路線全在新北市的環狀線西環段通車後，周邊房市像是吃了大補丸，新莊區除了環狀線行經的副都心、頭前重劃區交易火熱外，丹鳳迴龍下新莊等區中古產品也備受青睞。

高雄唯一進入榜單的為三民區，位居第五名，近年來鼎山生活圈因有大型醫院機能、綠地公園，但房價又比巨蛋商圈更為親民。

第六名的中和區，雖環狀線行經周邊都是廠辦工業地居多，但工業區就業人口剛性購屋需求不滅。板橋身為新北市市政中心，有豪宅區新板特區跟親民房價的浮洲地區交易動能拉抬，環狀線通車後拉近與周邊區塊的距離，一年也有近三千筆交易紀錄，拿到第八名。

台中有西屯、北屯兩大屯區進榜，均有三千筆左右的成交，第七名西屯區精華地段，有七期指標豪宅區塊成交量支撐，西屯亦有中科買盤客群，交易量能衝破3千筆不意外，第九名北屯區為台中當地交易熱區，主要是中古屋大樓還有1字頭行情，吸引不少口袋不深有預售考量的首購族。

第十名汐止區也是因為近年來鄰近的內湖、南港房價暴衝難以親近，再加上基隆河整治有成，已少有淹水狀況，華麗轉身成為大台北地區交易十分熱絡的區塊。 資料來源／591實價登錄

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