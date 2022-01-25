安克甲狀偵大陸展證至2027年 拿下七省審批

安克生醫（4188）年初報喜，公司表示，近期中國大陸的「安克甲狀偵」展證提前且順利再延長五年，通過的物價局審批來到7省並打入健診單位，2022營收可期。

安克中國大陸布局傳捷報，公司表示，「安克甲狀偵」展證再成功至2027年，近期通過的物價局審批則再新增浙江省，總計來到7省；該項智慧醫財在全球總計已進入17國、120家醫院，獲250多名醫師使用，客戶橫跨歐亞及美洲。

此外，安克生醫表示，疫情期間，國內外業務依舊持續推廣，繳出不俗成績，包括國內健檢市場佈局有成，順利進入台大、秀傳等多家健診。

安克生醫旗艦產品甲狀腺超音波AI智慧醫材「安克甲狀偵」，現已進入全台所有醫學中心；看準國內龐大健診商機，並已提早進行市場布局，至今順利進入50多家醫療院所和健檢中心，去年底再進軍台大健檢中心和彰濱秀傳健檢中心。

安克生醫表示，台灣約半數成年人有甲狀腺結節，女性更高達60%，雖僅少數有癌症疑慮，且進展與分化速度慢，但卻有偵測困難的情形。「安克甲狀偵」主要透過AI人工智慧來分析超音波影像，以非侵入式的檢測方式，輔助醫師做判讀。

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