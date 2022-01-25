快訊

藍綠施壓華視換高層 政治力介入公廣集團？

iPhone13又傳災情！ 螢幕慘變「整片粉紅色」 蘋果認軟體問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安克甲狀偵大陸展證至2027年 拿下七省審批

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

安克生醫（4188）年初報喜，公司表示，近期中國大陸的「安克甲狀偵」展證提前且順利再延長五年，通過的物價局審批來到7省並打入健診單位，2022營收可期。

安克中國大陸布局傳捷報，公司表示，「安克甲狀偵」展證再成功至2027年，近期通過的物價局審批則再新增浙江省，總計來到7省；該項智慧醫財在全球總計已進入17國、120家醫院，獲250多名醫師使用，客戶橫跨歐亞及美洲。

此外，安克生醫表示，疫情期間，國內外業務依舊持續推廣，繳出不俗成績，包括國內健檢市場佈局有成，順利進入台大、秀傳等多家健診。

安克生醫旗艦產品甲狀腺超音波AI智慧醫材「安克甲狀偵」，現已進入全台所有醫學中心；看準國內龐大健診商機，並已提早進行市場布局，至今順利進入50多家醫療院所和健檢中心，去年底再進軍台大健檢中心和彰濱秀傳健檢中心。

安克生醫表示，台灣約半數成年人有甲狀腺結節，女性更高達60%，雖僅少數有癌症疑慮，且進展與分化速度慢，但卻有偵測困難的情形。「安克甲狀偵」主要透過AI人工智慧來分析超音波影像，以非侵入式的檢測方式，輔助醫師做判讀。

安克生醫 健檢

延伸閱讀

健康意識抬頭！去年外溢保單吸金破百億年增近4倍

中職／助總43歲生日快樂 健檢遇院方送驚喜

影／打噴嚏流鼻血 大貓熊團團患鼻炎春節前大健檢

墾丁福華寒冬送暖23年不輟 因疫情虧損也未間斷

相關新聞

海運最大聯盟 縮減亞美航次

全球海運市場最大聯盟2M近海海運最運最日縮減2月提供的航次，由於正值運價下跌之際，國內航運業者解析，主要有兩大因素，首先亞洲地區春節...

餐飲去年營業額 獨憔悴

經濟部昨（24）日發布批發、零售及餐飲業營業額統計。因出口暢旺、民間消費回升，去年全年批發、零售營業額雙創新高。惟餐飲獨憔悴，去年營業額7,280億元、減6.4%；然近期Omicron病毒嚴峻，業者停辦尾牙，恐會削減今年初餐飲業成長動能。

豪宅租金榜 西華富邦稱冠

據實價登錄顯示，2021年豪宅租金前十高個案落在大安區、信義區與大直水岸區段，租金最高豪宅則由「西華富邦」蟬聯，一個月租...

汐止擠入全台房市夯區前十名 這區唯一一字頭

根據實價登錄資料，2021年全台十大交易熱區前三名分別為桃園、淡水及中壢區，三區交易量總計超過萬件。值得注意的是，汐止區...

安克甲狀偵大陸展證至2027年 拿下七省審批

安克生醫（4188）年初報喜，公司表示，近期中國大陸的「安克甲狀偵」展證提前且順利再延長五年，通過的物價局審批來到7省並...

房市熱到離島也起風！金門近5年成長477％

房市熱，連離島表現也不遑多讓，房仲業者統計近五年離島交易量實價顯示，包括綠島、金門、屏東縣琉球鄉（小琉球）、連江縣（馬祖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。