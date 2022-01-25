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房市熱到離島也起風！金門近5年成長477％

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

房市熱，連離島表現也不遑多讓，房仲業者統計近五年離島交易量實價顯示，包括綠島、金門、屏東縣琉球鄉（小琉球）、連江縣（馬祖）、澎湖縣，受惠於觀光話題等題材，以綠島、金門表現最強，5年成長率分別達477.8%及78.2%，離島中，僅澎湖不增反減，量縮17.7%，不過近五年最貴交易物件，以澎湖縣馬公市民富街一棟住宅，總價1.75億元，單價14.7萬元，總坪數1,193.8奪冠。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，近年來由於觀光與博奕等話題，讓離島的觀光不動產趨熱，應是近年交易量穩定成長的因素，此外也有不少本地交易，不過由於開發門檻高，進場風險也大。

觀察五大離島，近五年交易量都相當有戲，其中以金門價量最多，最貴物件則落在一筆106年8月交易，位於金門縣金城鎮金水里前水頭，總價9,400萬元，單價15萬元，總坪數627.93。

郎美囡指出，這些離島交易因基期低，增減幅度都頗為驚人，其中綠島成長最多，不過明顯是在2020之後交易趨熱；而其他四島穩定度都相對較高，其中金門與澎湖過往就常成為離島房產購屋人心中的首選，加上有個別話題支持，如金門的兩岸和澎湖的博弈，表現至為突出。而近年因國內旅遊話題發燒的連江縣、綠島與小琉球，交易量也悄悄增溫。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，各島雖多以土地交易為多，少數有店面或是住宅，不過價格落差也大，若位於主要商圈的透天店面，抑或是山明水秀的民宿，價格就會不斐，在地購屋人間流通的標的反而沒有那麼驚人，不過選擇較少，也較不符合外地購屋人的需求。

不過離島池水深，買賣仍須留意，徐佳馨表示，許多人抱著離島退休夢轉進，甚至希望能以經營民宿等方式落地生根，但如果沒有地緣關係，或是相熟的房仲業者協助，因為各離島多有特殊條件，例如澎湖針對農變建土地的購置就有嚴格戶籍與身分規定，很容易踩到地雷，建議下手之前最好搞清楚自身條件與房地限制，免得買到套到。

資料來源／住商不動產企劃研究室
資料來源／住商不動產企劃研究室
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資料來源／住商不動產企劃研究室

金門 澎湖 小琉球

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