華泰名品城outlet還原異國唐人街 總座：樂觀看待今年

華泰名品城今（25）日起至2月28日「華泰唐人街・絕代風華潮新年」開檔，搭上超夯復古熱潮，將西方經典年代場景結合東方傳統春節特色，還原異國唐人街氛圍，而為響應佳節，品牌也紛紛推出超殺折扣，超過285間人氣品牌，最低兩折起。

華泰名品城總經理梁曙凡表示，去年經歷疫情的洗禮，團隊和品牌都辛苦了，好在第四季疫情趨緩，搭上五倍券效益、引進全新零售與餐飲品牌等因素，填補了前三季因疫情流失的部分業績缺口，全年營收近80億元，而在新年之始，元旦連假業績更是開紅盤，成長3.2%，相信好的開始能為今年帶來好成績。

而近日桃園疫情升溫，她說，商場重視防疫，並配合政府設立疫苗快打站，員工疫苗施打率也高於全國平均，兩劑疫苗接種率已達85.5%；面對未來，在隨時掌握疫情狀況、保持營運彈性的充足準備下，依然樂觀看待。

華泰名品城一期廣場以「雙獅獻瑞・花開富貴」揭開絕代風華序幕。吉祥的紅黃雙獅大駕光臨「Drive-in美式搖滾快餐店」，以4米高的采青之姿俯瞰園區，所到之處皆遍地開花，財富滿堂。店門口也掛上爆竹燈籠、巨型春聯，生氣蓬勃的喜氣場景超好拍。一旁的加油機更能幫你加「滿」好運，為新的一年加油打氣，討個過年好彩頭

二期則有「新春Disco舞廳」和「煙霧繚繞立體春」坐鎮。大紅燈籠高高掛，也掛進Disco舞廳！在金元寶與紅燈籠的相互輝映下，新春Disco舞廳多了份東方年節獨有的韻味，讓人欲罷不能，快門按不停！每日下午15:30起，矗立在噴水池中央的巨型立體春字，將被多彩煙霧環繞，展現春色繚繞，別有韻味的朦朧氛圍。

走進三期嘻哈球場，兩張斗方春聯映入眼簾，偌大的「招財進寶」、「錢進我家」組合字，超嘻哈的張貼在巨型音響上。

配合新春檔期，各品牌紛紛祭出超殺優惠。Coach推出應景虎紋印花系列商品，原價$19,800，搭配新春期間店內活動，可享更低折扣。廣受都會女性歡迎的Mango，眾多女裝4折起，店內也有不少千元有找的時髦洋裝與上衣。

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