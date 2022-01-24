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無印良品結束小七店中店 總座：近期以攜手全聯為核心

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
台灣無印良品新任總經理吉田明裕。記者何秀玲／攝影
台灣無印良品新任總經理吉田明裕。記者何秀玲／攝影

台灣無印良品去年雖有疫情影響，但網購帶動業績，守住持平，今年看好內需市場，希望業績能有兩位數成長。台灣無印良品新任總經理吉田明裕今（24）日表示，台灣或日本市場都受到疫情影響，日本因少了觀光客，還是以內需為主要支撐，其他國家也有基本市場支撐營運，對於今年市場，他抱持穩定的看法。

此外，無印良品去年結束與7-ELEVEN的店中店合作關係，2020年起反而開始與全聯深化合作店中店，今年7月更將在全聯在台東首間大型複合式旗艦店「台東中山店」，開出三層樓的無印良品。吉田明裕說，近期以全聯店中店為核心，希望走進台灣人的生活，選擇的業態沒特別受限，跟全聯合作不會是單一選項，經營會有不同可能性。

無印良品今年首度在台開出超過600坪旗艦店，店點位於大直美麗華百貨，預計1月26日開幕，吉田明裕今特別出席媒體預覽會，這也是他接任台灣無印良品總座後，首次亮相。該店根據疫情延伸出的內需，首次推出50坪生鮮蔬果食品賣場，其中包括冷凍食品，並有全台首座玻璃工坊，推出體驗課程。

談到店舖計畫，，目前為止展店集中於都會區，以百貨商場為主，本次開出美麗華大型旗艦店，是無印良品來台18年來第一吉田明裕說次有超過500坪的店鋪，未來若有機會，仍希望開出大型店鋪，或是將既有門市原有坪數再擴大，今年會有個位數新開店的預備。

此次無印良品美麗華旗艦店，為全台最大的無印良品，超過600坪、近700坪，加入不少台灣商品，比如打造全台最大近50坪的「良品市場」，販售的生鮮農產主要攜手雲林在地青農，也販售MUJI無印良品選品系列-「FOUND FOOD」，包含冷凍食品、調味料與台灣特色食材點心等等，都是首次導入。

另外，該旗艦店攜手「春池玻璃春室」，打造全台獨家的玻璃工坊，提供玻璃DIY體驗並設置玻璃回收服務。

無印良品美麗華旗艦店首度販售冷凍食品。記者何秀玲／攝影
無印良品美麗華旗艦店首度販售冷凍食品。記者何秀玲／攝影
台灣無印良品美麗華旗艦店將推出全台首座玻璃工坊，還有體驗課程。記者何秀玲／攝影
台灣無印良品美麗華旗艦店將推出全台首座玻璃工坊，還有體驗課程。記者何秀玲／攝影
無印良品美麗華旗艦店，是無印良品全台最大店舖，預計1月26日開幕。無印良品／提供
無印良品美麗華旗艦店，是無印良品全台最大店舖，預計1月26日開幕。無印良品／提供

全聯 疫情 日本

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