美時子公司首件癌症生物相似藥 獲韓國MFDS核可

跨國特殊學名藥廠美時化學製藥（1795）今（24）日宣布旗下百分之百持有的韓國子公司Alvogen Korea，其癌症生物相似藥Alymsys® (bevacizumab)取得韓國食品與藥物安全局(MFDS, Ministry of Food and Drug Safety) 的核可。Alvogen Korea為繼三星生物(Samsung Bioepis)及輝瑞藥廠(Pfizer)後，第三家在韓國取得這項癌症生物相似藥核可的藥廠，並且為第二家取得與原廠產品相同之完整適應症核可的藥廠。

Alvogen Korea的 Alymsys®是原廠藥Avastin® (bevacizumab)的生物相似藥，用於多種癌症治療，如結腸癌及肺癌，可以單獨用藥或與其他藥物合併使用於癌症治療上。根據IQVIA的統計資料，原廠藥Avastin®於韓國市場的銷售金額在2020年約達1億美元，隨著癌症病患逐年增加、生物相似藥的選擇越來越多，預估未來銷售金額每年將平均增加4%。同時，目前在韓國已有約200家醫院使用bevacizumab來治療癌症。

美時總經理Petar Vazharov表示，「以全球癌症用藥的領導者為發展目標的美時，今天很自豪的宣布癌症生物相似藥Alymsys®在韓國獲得核可這個好消息。這是我們第一個在亞洲取得核可的癌症生物相似藥產品，更驕傲的是，在bevacizumab癌症用藥每年有超過1億美元銷售金額的韓國市場，我們是第三家取得這項產品核可的藥廠。我們很高興有這個能力提供韓國病患bevacizumab這項高品質的癌症生物相似藥。」

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