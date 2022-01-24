元宇宙台灣的機會是什麼？施振榮：內容才是King

宏碁（2353）集團創辦人施振榮今（24）日表示，未來內容的創新在元宇宙更是決定的關鍵，這需要與藝文界來攜手共創價值，進一步帶動元宇宙生態的爆炸性成長。

元宇宙帶來產業新一波發展的機會，除了半導體與資通訊硬體產品外，內容更是元宇宙發展的重要關鍵。面對未來，藝文領域在元宇宙又有些什麼發展與機遇？施振榮（同時也是陽明交大校友），今（24）日特別發起一場陽明交大藝文界校友的元宇宙座談會，老中青三代跨越近50屆畢業的校友，從不同角度及視野探索更多元宇宙未來更多的新機會。

這場藝文界的元宇宙座談會由國立陽明交通大學與文化科技發展協會共同主辦，邀請施振榮(57級)校友、楊錦聰(72級)校友/風潮音樂總經理、黃國倫(75級)校友/知名音樂人、呂學森(80級)校友/中華網龍總經理、吳哲宇(106級)校友/NFT藝術家等陽明交大藝文界校友與談，並由林宏文(79級)校友擔任主持人。

施振榮指出，元宇宙才剛開始，台灣已掌握元宇宙在半導體與資通訊硬體的機會，對推動硬體的普及化扮演重要角色，但未來內容的創新在元宇宙更是決定關鍵，這就需要與藝文界來攜手共創價值，進一步帶動元宇宙生態的爆炸性成長。過去個人電腦的普及應用也是靠軟體來帶動，在元宇宙的世界已看到有許多年輕人加入，相信以具有東方矽文明特色的內容，加上由「人本智慧」出發，在元宇宙定能創造出更高的價值。

台灣NFT當紅的數位藝術家吳哲宇表示，區塊鏈技術提供了藝術家出版數位正本作品的能力，簡化了作品從上架到購買收藏的流程，結合了生成式藝術（Creative Coding)之後，將傳統世界的版畫，變為設計藝術程式來創作，如知名平台 Artblocks ，每一版皆為獨一無二演算法生成的動態互動作品。除了促進大量藝術家的活躍外，也帶動藏家關注藝文創作，將資源與藝術世界連接起來。

吳哲宇指出，元宇宙的發展除了創造虛擬世界，連結實體世界的用途也是很重要的落地應用，從數位藝術藏品，進化到品牌認同與社群經營，以及更貼近區塊鏈技術的應用，將現實世界交易物品遊戲化，比如結合時尚產業演算法，設計流行服飾虛實整合販售，都是有趣的發展方向。

此外，看好元宇宙的未來機會，呂學森表示，中華網龍（3083）為遊戲研發公司並擁有眾多知名的IP，在元宇宙的世界將遊戲內的角色、道具NFT化，玩家除了可以在遊戲世界裡穿上專屬的設備互動、社交；此外中華網龍也正規劃建購元宇宙的開放式空間平台，玩家可以自由的互動社交，也可以在虛擬世界裡打造屬於自己風格的土地區塊，各自展現武俠、歷史、幻想與現代面貌。

呂學森指出，目前區塊鏈遊戲最大的問題就是區塊鏈上的每秒交易限制，限制遊戲動作、手續費高且入手門檻過於困難，玩家難以理解所以無法投入其中。中華網龍希望，能用我們打造的區塊鏈遊戲讓玩家能有豐富的體驗感，讓玩家能透過簡單的操作就能上手區塊鏈遊戲，感受嶄新獨特的沉浸式遊戲體驗。

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