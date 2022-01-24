高端第三針追加劑 可有效提高抗體對抗Omicron

高端疫苗（6547）第三針追加劑的相關研究數據顯示，不論前2劑施打高端或是AZ疫苗，第三針高端皆可增加中和抗體濃度，進而提升對高度關注變異株（VOC）的保護力。在3劑高端疫苗的施打試驗中，受試者血清對Omicron的中和能力大幅提升。

而2劑AZ疫苗加第三針高端的試驗中，受試者的中和抗體濃度也上升5.7倍。考量蛋白質次單位疫苗的安全耐受性及優異免疫生成性，不同疫苗平台（如腺病毒疫苗、mRNA疫苗）將可搭配第三針次單位蛋白質疫苗的追加劑混打。

針對Omicron變異株，完成3劑高端疫苗施打的中和抗體濃度，與武漢原型株中和數據相比，對Omicron中和抗體下降幅度與現有三劑mRNA疫苗的下降趨勢相近，多數人受試者之血清仍可中和Omicron，顯示高端疫苗第三劑之施打可望對Omicron提供相當程度的保護力。

部立桃園醫院1月18日在國際資料庫medRxiv發表2針AZ，混打第三針高端追加劑試驗的數據，顯示混打第三針高端疫苗分別可提升武漢原型株與Omicron變異株的中和抗體效價。只施打兩針AZ疫苗的血清樣本，對於Omicron的中和能力較差。在施打第三針高端後一個月抽血檢測，發現對抗Omicron變異株的中和抗體效價遠高於施打基準日的抗體數值，上升了5.7倍。由此可知2針AZ搭配第三針高端，將有助於提升個體中和Omicron變異株的免疫能力。

此外，高端疫苗亦與國際組織CEPI共同執行「Mix and Match」第三針混打試驗，將評估前兩劑施打AZ、莫德納或高端疫苗，再搭配上述三種疫苗作為第三針追加劑的安全性及免疫原性。這項試驗將在台大醫院、台北榮總醫院、萬芳醫院及高醫附設醫院等四家臨床試驗中心執行，各醫院已陸續展開收案。這項數據將有助評估mRNA疫苗、腺病毒疫苗搭配高端疫苗的免疫效果。

商品推薦