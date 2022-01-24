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年增29.4倍 中鋼2021年稅前淨利844.1億元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

中鋼（2002）2021年累計合併稅前淨利844.1億元較2020年同期累計增加816.45億元，成長2,949%；主要鋼鐵事業群整體受惠鋼市強勁復甦，銷售單價隨市場價格往上攀升且單價漲幅大於單位成本漲幅致營業利益增加；另業外轉投資鐵礦的投資收益亦較去年同期高所致。

中鋼表示，2021年自行結算合併營業收入4683.2億元，合併營業利益797.5億元；自行結算合併稅前淨利844.1億元。2021年累計碳鋼銷售量為9,559,952公噸。

中鋼

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