聽新聞
test
0:00 / 0:00
年增29.4倍 中鋼2021年稅前淨利844.1億元
中鋼（2002）2021年累計合併稅前淨利844.1億元較2020年同期累計增加816.45億元，成長2,949%；主要鋼鐵事業群整體受惠鋼市強勁復甦，銷售單價隨市場價格往上攀升且單價漲幅大於單位成本漲幅致營業利益增加；另業外轉投資鐵礦的投資收益亦較去年同期高所致。
中鋼表示，2021年自行結算合併營業收入4683.2億元，合併營業利益797.5億元；自行結算合併稅前淨利844.1億元。2021年累計碳鋼銷售量為9,559,952公噸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言