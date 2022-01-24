台北君悅總座：疫情加重 飯店業已感受到壓力

國內疫情升溫，台北君悅酒店總經理陳隆慶坦言，飯店業已感受到疫情加重的壓力，農曆年期間，餐飲的部分影響不大，住房率受到衝擊較為明顯，原本訂房率達到7成，近日已經降到6成，春節期間的住房還是持續受疫情變化牽動，期望疫情減緩，君悅力拚全年住房率能維持6成，餐飲宴會力拚主題結盟。

君悅房間數達850間，是全台房間數最多的業者，之前國內疫情降溫，民眾陸續出來旅遊，原本農曆春節的住房率平均達7成，而且平均房價也回升到5200元；隨著國內疫情大爆發，訂房率一直降。

去年在疫情海嘯衝擊，綜觀2021全年，台北君悅酒店全館住房及餐飲宴會營收占比約為3:7，年平均住房率僅25%，平均房價落在4,800元左右。

展望今年目標，陳隆慶表示，擁有全台最大客房量體的業務策略，前兩季首重目標仍將持續拓展國內旅遊通路及開發北中南大型企業獎勵旅遊團，針對家庭、商務人士與寵物房型等客層精準分眾，因應快速變化市場需求推廣優惠方案，如軍警醫護、服務同業住宿優惠等，2022年欲達到6成住房率。

此外，面對連兩年疫情對旅遊業的考驗，酒店團隊同仁不斷調整腳步，力求全面性業務整合，將餐飲、宴會、住房與信義區無以取代的地利優勢加以包裝，尋求有效益的商業結盟機會，接連推出刺激國旅消費市場的方案。

隨著國際品牌飯店逐年加入，「了解競爭者」、「機動式調整目標導向」、「鞏固餐飲優勢、開拓外賣商機」更將是台北君悅未來站穩市場的首要任務。農曆年後，我們很快將公開與英國卡通「笑笑羊Shaun the Sheep」合作推出的設計主題住宿專案，結合信義影城商圈及台北101周邊的觀光資源，讓國人重新感受「台北曼哈頓」城市度假魅力，力拚2022住房提升。

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