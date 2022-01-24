望疫情早日穩定 君悅今年住房率目標6成

受疫情干擾，君悅2021全年全館住房及餐飲宴會營收佔比約為3比7，年平均住房率僅25%，平均房價落在4800元左右，總經理陳隆慶表示，在國境尚未開放情況下，今年前兩季首重目標仍將持續拓展國內旅遊通路及開發北中南大型企業獎勵旅遊團，針對家庭、商務人士與寵物房型等客層精準分眾，今年目標要達到6成住房率。

陳隆慶表示，原本對2022年非常樂觀，但近日疫情延燒，原本宴會訂位爆滿，但上周末又有200萬元的宴會退訂，而原本春節住房率可在7成以上，初二的住房率原本更在85%，現在已經跌破70%，一月底至二月少了100間房的訂房，圍爐倒是沒有取消，只有極小部分改成外帶，但今年仍有相當多的計畫會持續進行。

陳隆慶表示，希望下半年度全球疫情回穩，讓5月即將登場的台北國際觀光博覽會、大型國際電腦展會Computex得以率先回歸，有效帶動酒店宴會及住房營收，宴會今年將極力穩固經營深獲好評的精品外燴，並將觸角延伸至銀行、藥廠、科技廠等高端產業。

陳隆慶也說，近期也將成立「核心宴會小組」，將餐飲團隊人力進行分劃，欲推出高機動性的五星私廚服務，拉抬宴會業績，婚宴主力則填滿次吉日與農曆七、八月活動場次，規劃從求婚、證婚至蜜月、結婚周年之全包式客製化行程。

陳隆慶表示，面對連兩年疫情對旅遊業的考驗，酒店團隊同仁不斷調整腳步，力求全面性業務整合，將餐飲、宴會、住房與信義區無以取代的地利優勢加以包裝，尋求有效益的商業結盟機會，接連推出刺激國旅消費市場的方案。

陳隆慶指出，隨著國際品牌飯店逐年加入，「了解競爭者」、「機動式調整目標導向」、「鞏固餐飲優勢、開拓外賣商機」更將是台北君悅未來站穩市場的首要任務，農曆年後還將公開與英國卡通「笑笑羊Shaun the Sheep」合作推出的設計主題住宿專案，讓國人重新感受「台北曼哈頓」城市度假魅力，力拼今年住房提升。

陳隆慶也說，「開拓銷售通路」、「開發外帶商品及贈禮商機」仍是今年餐飲之主力目標，看準國內逐年大幅增加的節慶贈禮市場，今年酒店亦將提升整體銷售目標，持續推廣外帶餐點、特色禮盒及客製伴手禮，期能有效為餐飲挹注3成以上的銷售業績。

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