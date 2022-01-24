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疫情衝擊公益捐 富味鄉舉辦寒冬送暖前進彰化芳苑鄉

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
富味鄉連續九年舉辦寒冬送暖活動，在企業發跡的彰化芳苑鄉地區，針對獨居長者及低收入戶，透過拜訪、發送白米、紅包等，用溫馨的小舉措，溫暖故鄉人的心，業者／提供
富味鄉連續九年舉辦寒冬送暖活動，在企業發跡的彰化芳苑鄉地區，針對獨居長者及低收入戶，透過拜訪、發送白米、紅包等，用溫馨的小舉措，溫暖故鄉人的心，業者／提供

時值年關，調查結果顯示，受疫情影響，今年國內公益團體有74.5%出現捐款人數減少；費用不足，而使募款活動喊卡的情況比去年增加30%，有近半數團體收入減少近三成。其中偏鄉的獨居長者更是首當其衝。有鑑於此，富味鄉今年持續舉辦「寒冬送暖活動」，在企業發跡的彰化芳苑鄉地區，針對獨居長者及低收入戶，透過拜訪、發送白米、紅包等，用溫馨的小舉措，溫暖故鄉人的心。

富味鄉年關前兩波送暖活動包括1月18日則攜手華山基金會，捐助芳苑區(26村)有需要的老人共58位。每份年禮700元。1月21日起，針對公司在地四村(仁愛村、芳苑村、芳中村、信義村)之低收入戶及歷年申請急難救助之人員，目前共計44戶。每戶發放2斗白米、現金紅包5,000元。

富味鄉總經理劉兆華表示，富味鄉從2012年起提供經費讓弱勢家庭子女進行課後輔導，2019年更襄贊了芳苑教會「社區照顧關懷長照據點」，為家鄉長輩提供有趣的活動及多元課程，同時也邀請在地青年擔任講員從旁輔導，提供了另類的就業機會。將公益徹底在地化、多元化並全然落實社會企業責任。

富味鄉早從2011年起，即成立「公益信託富味鄉百川社會福利基金」，投身彰化地區各項公益捐輸。像是喪葬補助、急難救助、學童課後照顧、獨居老人照顧、獎助學金補助、社區老人午餐等。

近10年來，已累積354人受益。芳苑鄉公所主任秘書王文欽表示，富味鄉是歷史超過半世紀的在地企業，長年來對鄉親的關顧，對於寒冬送暖與路燈認養等地方公益，一直都大力支持，且對於在地學校與弱勢團體特別照顧，是熱心地方公益的優良企業。

在食品本業上，富味鄉力行自主及溯源管理頗有成效，2018年獲得全球最嚴格之鑽石級SQF食品安全品質驗證，成為國內第一家同時以芝麻油與芝麻製品通過SQF驗證的食品廠商。同年也取得TAF實驗室微生物領域檢驗認證、並通過ISO14001環境及ISO45001職安衛生管理驗證，在食品安全、品質及環保職安控管上不斷精益求精挑戰自我。

獨居老人 紅包

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