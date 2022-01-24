淡水房市起飛！預售站上三字頭 專家：未來再漲1-2成

淡水以往給人交通不便的印象，隨著輕軌落成、基期低、通膨等利多下，據實價登錄，淡水近五年來漲幅約一成，以電梯大樓產品領頭，預售開價更站穩三字頭，新市鎮土地單價突破70萬元，專家分析，未來交通建設更加完善後，淡水房市估計再漲一至兩成不等。

淡水2021年第3季住宅價格指數為109.51，創6年新高，去年買賣移轉棟買賣移轉棟熱門交易行政區中，排名第七，交易量達6,413件，住宅單價來到24.1萬元。

東森房屋淡水濱海微笑莊園加盟店店東沈雅純表示，淡水區可分為紅樹林捷運站、竹圍捷運站、淡海新市鎮以及淡水總站四大生活圈，其中，紅樹林站因擁第一排河景為豪宅區聚落，預售屋開價每坪已開至50到60萬元，竹圍站周邊則因腹地較小，發展空間受限。

不過淡水區公寓單價不漲反跌，沈雅純表示，淡水老公寓多集中在淡水總站附近，屋齡多在30年以上，綜合淡水氣候、維修費用以及人口普遍老化之健康考量，客戶多傾向購買新成屋。

淡海新市鎮房價親民，以剛性之購屋需求居多，區外吸引退休族群，區內滿足當地換屋需求，自用佔比來到八成，平均單價落在23至28萬元左右，主力產品為2房總價800萬至1,000萬元、3房總價1,000至1,200萬元，指標建案如當地人稱小帝寶之「宏盛水悅」，總戶數991戶，主打18至46坪滿足各種購屋需求，目前單價則落在26萬元。

沈雅純表示，淡水房價過去因交通問題屢受質疑，但近年不僅輕軌陸續落成，在可見的2024年淡江大橋也即將落成，且尚有淡北快速道路等建設題材，而今年預售屋行情已喊破三字頭，在未來交通建設落定後，至少會再漲一至兩成。

此外，目前新市鎮內土地單坪價格已突破70萬元，但整體仍供不應求，根據當前土地收購行情及建造成本估算，未來新建案單價最低將來到34萬元。

商品推薦