疫情升溫 口罩又成熱門搜尋項目

2022 年一開始，本土疫情逐漸升溫，創業家兄弟（8477）旗下生活市集觀察站上熱搜趨勢指出，1 月以來防疫商品搜尋量增加 1.5 倍，口罩仍是消費者在疫情中首要必備的防疫用品，不僅熱搜排行第一，銷量也有 4 成提升；防疫隔板及面罩熱搜量則分別有5倍及13倍成長，顯示消費者已開始為年節期間備戰防疫工作。

不僅隨身防疫用品熱度高，維護居家空氣品質的空氣清淨機銷量近一週有2.4倍漲幅，額溫槍、保健食品及環境消毒用品亦是消費者針對疫情採購的重點商品；生活市集「防疫總動員」專區為消費者備齊各式防疫所需。

生活市集表示，近期口罩商品以新春造型最受消費者青睞，業者因應年節送禮需求推出「虎年新年醫療口罩禮盒」，包含三種款式並贈送紅包袋；除了平面式口罩，講究美觀或包覆力的消費者則傾向挑選 KF94 立體口罩。

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