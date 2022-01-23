全球首例！中天永生急性中風細胞藥物治療 登國際期刊

中天（4128）集團旗下鑽石生技投資的永生細胞日前宣布，由花蓮慈濟醫院院長林欣榮、神經醫學中心主任邱琮朗團隊與永生合作，以永生HLA基因全配對臍帶血單核球細胞藥物，成功治療急性中風的洗腎病患；這項治療的一期臨床試驗結果，發表於最新一期國際再生醫學權威期刊 [Cell Transplantation: https://doi.org/10.1177/09636897211067447] 。

衛福部日前預告《再生醫療發展法》、《特管法》及《再生醫療製劑管理條例》等「再生醫療」三法，目標今年上半年通過立法院審議，異體細胞治療牽動的千億元商機，讓相關廠商研發進程備受重視。

由花蓮慈濟醫院院長林欣榮、神經醫學中心主任邱琮朗團隊與永生合作的這項急性中風臨床實驗，針對45至80歲急性腦中風患者的多中心人體臨床試驗，患者在中風後3到10天內靜脈給予永生的單核球細胞治療藥物。臨床實驗中一名40歲男性的缺血性腦中風偏癱患者，有高血壓和和終末期腎病透析病史，研究團隊為他進行HLA全基因配對，在治療後患者的神經功能逐漸改善，12個月內NIHSS評分從9分降到1分，幾近痊癒。

邱琮朗表示，與成人周邊血相比，新生兒臍帶血單核球細胞含有更為豐富多樣的原始細胞組成，以及大量的表皮生長因子(EGF)、血管內皮生長因子(VEGF)、白血球生長激素(G-CSF)和白血球介素-10(IL-10)等細胞因子，不僅可以恢復免疫平衡，還可以增強受損大腦的修復與再生能力。

永生細胞董事長王嘉宗指出，異體細胞治療使用冷凍保存的臍帶血單核球細胞，是從健康的新生兒所收集的，不僅細胞年輕活性佳，更具有穩定一致的質量。此次治療中風病患是末期洗腎病人，是全球第一個報告成功治癒急性中風，一年內完全恢復運動功能，能獨立生活。

永生執行長李冬陽表示，永生臍帶血單核球細胞產品，以成功救治全球超過2,200例病患的真實世界數據（Real World Data），向美國食品藥物管理局（FDA）提出BLA（Biologics License Application）藥證申請，為亞洲第一家以真實世界數據(real world data)向FDA提出新藥藥證申請的細胞治療公司。

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