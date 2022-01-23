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遠雄自貿港擴大停工 航空貨運市場更混亂

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
圖為一早從遠雄自貿港區下班的移工走出園區。記者季相儒／攝影
圖為一早從遠雄自貿港區下班的移工走出園區。記者季相儒／攝影

衛福部今天宣布，遠雄加值園驗出30例，所以今天起全面停工。航空業者表示，還在持續關心後續的變化，停工後出貨的改單、變動會被非常大，航空貨運市場將會非常混亂。

衛福部今天也表示，明天曾經到過該園區工作的4500相關工作人員，進行PCR採檢。

遠雄自貿港加值園區，簡單的說屬保稅高價的產業園區，海外零件等彙集簡易加工後再出口，在遠雄港自由貿易港區內的企業，有點類似家加工加值出口區，遠雄港類似房東的概念，所以現在停工，對遠雄港的營運相對小，影響是分散各家業者，再來要注意園區內的出口倉棧是否收到相關影響。

國內的航空業者指出，停工的家數擴及到30家，園區的貨都是走空運為主，近期一大堆的改單效應將出現,航空貨運市場會非常混亂，由於現在航空貨運非常滿，這些貨如果在預定的時間內無法出貨，要再排時間出貨，恐怕會形成另一種搶倉位狀況。

遠雄港（5607）持有遠雄自貿港76.82%股權，加值園區已全面消毒作業，遠雄自貿港全力配合機場前進指揮所指導進行防疫。

遠雄 航空業 衛福部 自由貿易

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