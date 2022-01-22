員工確診 圓山飯店說明最新因應措施
圓山大飯店晚上再度說明同仁確診後續因應措施說明，相關的消毒及營業時間。
一、本飯店晚上接獲台北市衛生局通知匡列的場域和人員：點心廚房和點心廚房的員工。
二、營業：
（一）餐廳：1/23、24二天松鶴、圓苑、金龍、牛排等四間餐廳暫停營業，再次進行全面清消。
（二）住房：主動通知客人，可取消訂房，如已付費，會全額退費。
三、員工快篩：今（22）日晚間六時起，持續為有關部門全體同仁及外包商進行快篩，目前已快篩150位人員均呈陰性。
四、清消場域：今（22）日下午已針對點心廚房進行清消，晚上九時起進行全館公共區域、所有餐廳內外場的清消。
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