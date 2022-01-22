年節伴手禮一次買齊 中市「農產嘉年華-年貨大賞」登場
年節將至，為行銷在地農特產品，台中市政府農業局輔導台中市農會辦理111年度「農產嘉年華-年貨大賞」，活動自今(22)日起一連4天在台中花市熱鬧登場，匯集了台中各區特色農產，結合消費滿額抽好禮等多重優惠，讓民眾一次備齊所需年貨，開心過好年。
此次集結台中市青農、產銷班員及農會等，規劃40家農特產品展售攤位，於過年前聯合行銷展售國產在地、新鮮當季，符合三章一Q驗證的優質溯源農產品及加工品。
農業局表示，台中市農產品種類豐富，品質優良且遠近馳名，是年節餽贈親友的最佳選擇。為方便民眾選購，此次於台中花市連續舉辦4天行銷活動，以嘉年華會形式營造熱鬧的喜慶氛圍，帶動農產品買氣，增加農民收益，也提供消費者挑選年節伴手禮的好去處。
農業局指出，活動現場展售柑橘、芋頭、香菇、蜂蜜、咖啡等蔬果、農產加工品及伴手好禮，並利用在地生產的花材，布置花卉藝術打卡區，另外也規劃限量蘭花盆栽DIY、消費滿額抽好禮、農產福袋特賣、趣味遊戲及有獎徵答等精彩活動。
今年更號召台中市各區農會提供農產伴手禮盒，設置農產義賣區，義賣所得將全數捐給台中市惠明育幼院，期望透過此活動讓更多人了解農業，一起發揮愛心照顧弱勢，邀請民眾帶著家人、朋友一起來共襄盛舉。
農業局提醒，配合中央防疫政策，參加民眾請遵守實聯制、測量體溫等現場防疫措施，並全程佩戴口罩，活動現場禁止邊走邊吃，且不開放試吃，若有呼吸道及發燒症狀請勿前往參加活動，以確保自身及他人安全。
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