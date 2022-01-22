快訊

未掌握員工去西堤用餐 亞旭再吃30萬罰單

6妻妾全跑…雷洪自認「長進了」 悟出感情道理：不能這樣經營

年節伴手禮一次買齊 中市「農產嘉年華-年貨大賞」登場

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
台中市農產品種類豐富、品質優良，是年節餽贈親友的最佳選擇。記者宋健生/攝影
台中市農產品種類豐富、品質優良，是年節餽贈親友的最佳選擇。記者宋健生/攝影

年節將至，為行銷在地農特產品，台中市政府農業局輔導台中市農會辦理111年度「農產嘉年華-年貨大賞」，活動自今(22)日起一連4天在台中花市熱鬧登場，匯集了台中各區特色農產，結合消費滿額抽好禮等多重優惠，讓民眾一次備齊所需年貨，開心過好年。

此次集結台中市青農、產銷班員及農會等，規劃40家農特產品展售攤位，於過年前聯合行銷展售國產在地、新鮮當季，符合三章一Q驗證的優質溯源農產品及加工品。

農業局表示，台中市農產品種類豐富，品質優良且遠近馳名，是年節餽贈親友的最佳選擇。為方便民眾選購，此次於台中花市連續舉辦4天行銷活動，以嘉年華會形式營造熱鬧的喜慶氛圍，帶動農產品買氣，增加農民收益，也提供消費者挑選年節伴手禮的好去處。

農業局指出，活動現場展售柑橘、芋頭、香菇、蜂蜜、咖啡等蔬果、農產加工品及伴手好禮，並利用在地生產的花材，布置花卉藝術打卡區，另外也規劃限量蘭花盆栽DIY、消費滿額抽好禮、農產福袋特賣、趣味遊戲及有獎徵答等精彩活動。

今年更號召台中市各區農會提供農產伴手禮盒，設置農產義賣區，義賣所得將全數捐給台中市惠明育幼院，期望透過此活動讓更多人了解農業，一起發揮愛心照顧弱勢，邀請民眾帶著家人、朋友一起來共襄盛舉。

農業局提醒，配合中央防疫政策，參加民眾請遵守實聯制、測量體溫等現場防疫措施，並全程佩戴口罩，活動現場禁止邊走邊吃，且不開放試吃，若有呼吸道及發燒症狀請勿前往參加活動，以確保自身及他人安全。

台中市農會111年度「農產嘉年華-年貨大賞」即日起在台中花市熱鬧登場。記者宋健生/攝影
台中市農會111年度「農產嘉年華-年貨大賞」即日起在台中花市熱鬧登場。記者宋健生/攝影

農業 伴手禮

延伸閱讀

中市交通大執法 取締酒駕、青少年無照駕駛

蔬果清潔不善恐食物中毒！美國FDA教你七招清洗技巧

影／車手狂跳針「攏不係挖ㄟ」 中市警「斬手」不手軟

買年貨囉！虎虎哈喜新春年貨網購節登場 大獎8888元等你抽

相關新聞

生人迴避！ 彰化明晚「送肉粽」送煞路線在這

彰化又傳出舉辦「送肉粽」儀式，家屬訂本月23日星期日晚上9點舉行送煞儀式，以安撫人心，預計做完法事後，將從鹿和路三段送往...

東勢、卓蘭捷徑更安全 台中后里圳寮路截彎取直完工

台中后里圳寮路貫穿仁里里，是當地通往東勢區與苗栗卓蘭鎮的捷徑，但行經后里第一公墓前的S型彎道，容易造成用路人駕駛危險，台...

台中市稽查春節熱門食物 3食品「鎘」超標立即下架

台中市食品藥物安全處因應春節將至，啟動台中市年節食安五好稽查專案，稽查春節應景食品環境衛生、產品標示等1150家次， 並...

彰化首推限期使用新令 預防標購公有地囤地壞風氣

彰化縣政府公告標售高鐵彰化車站特定區區段徵收9筆配餘地，首次祭山限期使用條款，標購產專用地的事業興辦人應檢附開發計畫書，...

本土疫情擴大 彰化南瑤宮：取消除夕路跑與搶頭香

國內新冠肺炎確診個案暴增，中央疫情指揮中心今加嚴宗教防疫措施，彰化市南瑤宮配合內政部的寺廟群聚防疫措施，宣布除夕路跑搶頭...

疫情恐影響大年初一發錢母活動 紫南宮：視疫情調整

新冠疫情擴散，內政部公布宗教場所春節防疫措施，是否會影響南投縣紫南宮初一發放招財錢母？紫南宮表示，已根據新規定，研議防疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。