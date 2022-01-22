福城中友NIKE全新改裝升級 力邀吳永盛擔任一日店長

福城中友NIKE全新改裝升級，躍身成為全台百貨占地最大NIKE門市，2.0優化的逛店動線及消費空間提供中部消費者更優良的購物體驗，囊跨男、女、兒童、專業運動項目的產品系列，滿足全年齡消費者需求。

在線上購物日趨主流的環境下，NIKE與其經銷商福城有限公司仍致力於提供消費者最佳的購物體驗，今年更聯手大力促成福城中友NIKE進行全店大規模改裝，歷時三個月改裝工期後，於今(22)日盛大開幕。

這次改裝，坪數由原先的130坪增至190坪，不僅讓福城中友NIKE成為中部占地最大的百貨NIKE門市，全新道具更拋開以往深色勁黑的印象，取代的是摩登簡潔的明亮色調，整體設計也融入永續環保材料，實踐Nike倡導move to zero的精神。

由壁面移至中央位置的獨立新式鞋牆，大大提升了視覺通透效果，搭配服飾陳列的位置，讓消費者逛店購物的動線更為流暢。

改裝過後，商品系列更加豐富完整，除了從女性瑜珈、跑步健身到男性健身、籃球、JORDAN系列商品一應俱全外，也加入小朋友系列商品，一家人全年齡都能在福城中友NIKE一站式購齊所需裝備。

今天開幕活動，邀請台新夢想家球員、國民姊夫吳永盛擔任一日店長，現場為消費者挑選最時尚的NIKE穿搭，同時也啟動全台百貨唯一的NIKE傳送門，歡慶開幕期間可快速從1樓直達至9樓NIKE門市。

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