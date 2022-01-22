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併完大潤發再併家樂福？林敏雄：公平會不會通過
全聯福利中心董事長林敏雄今天表示，併購大潤發之後，全聯全年營收預估目標1900億元。至於會不會再併購家樂福，他透露，負責家樂福出售的摩根士丹利曾來找過他，當時大潤發還沒有決標，「買下大潤發之後，摩根就比較不理我。」但林敏雄也說，「我買的話，公平會是一定不會過，如果是統一買下，也許會通過。」
市場傳聞家樂福出售案由於包括遠東、momo等各個買家價格過低已經破局，對此，林敏雄表示並不知情。
目前全聯門市約1080店，在疫情因素下，去年營收1590億元，今年規劃再展出40~50店。林敏雄表示，大潤發併購案應該今年會獲公平會通過，可挹注250億元營收，全年營收預估目標1900億元。
全聯福利中心斥資近6億元開出台東首家旗艦店，林敏雄出席活動時，做出以上表示。
作為少數成長的零售業，今年可望還有大潤發加入，林敏雄說，併購大潤發後，會以雙品牌現有模式經營，「我也不懂怎麼經營量販店」，但是我有好的概念可以提供給大潤發，這樣大潤發也會進步。
另外，對於房價持續高漲，旗下擁有元利建設的林敏雄表示，大陸鋼鐵產能減少1億噸，相當於7個中鋼產能，供給減少，房地產成本一定上漲，房價自然降不下來，而今年房價不知道會不會持續漲，但起碼不會跌，有自住需求者應該要進場。
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