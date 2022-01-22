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3個月搞定海砂屋整合 新北住都中心曝祕密武器

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
圖／新北住都中心提供
圖／新北住都中心提供

延宕多年的新莊公園一路海砂屋都更案，在新北住都中心進場後，短短三個月搞定三戶不同意戶，達成百之百整合，日前順利拆除建物主體，將於今年5月開工。住都中心表示，背後一大推手是去年底新北市議會三讀通過的「海砂屋自治條例」。

住都中心表示，去年底新北市議會三讀通過的《新北市高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例》，明訂海砂屋限期停止使用，以及限期拆除的認定標準，建築物所有權人若違反條例逾期未停止使用並拆除，除可罰3萬以上6萬以下罰鍰，還可按次處罰，必要時並可依《建築法》強制拆除，屆期未依規定停止使用的住戶，則可連續處5千以上6萬以下罰鍰，必要時可依法停止供水、供電。

住都中心表示，在與海砂屋案不同意戶磋商時，即強調鼓勵重建與強制拆除並行的立法用意，一方面給予補助，但對執意不配合的釘子戶，也可連續處罰每次最高6萬罰鍰，必要時並可斷水斷電甚至強拆，展現市府加速海砂屋重建、保障市民生命財產安全的魄力。

新北住都中心執行長汪禮國分析，海砂屋重建多數是卡關在部分住戶對重建利益的迷思，加上以往缺乏強制拆除極度危險海砂屋的實際作為，導致拆除重建進度延宕，影響公共安全。

新北市工務局副總工程司陳德儒表示，市府提供海砂屋拆除補助，拆除後每戶最高可補助20萬，該條例也針對經濟或社會弱勢者申請海砂屋拆除重建，協助安置或租屋補貼，減輕弱勢民眾的負擔。

不過，提醒民眾注意條例中也有時間限制，在建物核定為海砂屋後超過3年才拆除者，補助費用每年減少10%。

汪禮國指出，海砂屋住戶最擔心的莫過於地震來襲，住都中心已擇定幾處海砂屋社區為優先輔導對象，協助社區自力更新或公開評選實施者重建，透過新北都更大聯盟成員，提供一條龍的全案管理及履約服務，全力援助海砂屋社區推動都更重建，讓住戶擁有新家園。

海砂屋 都更 大聯盟

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