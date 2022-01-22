獨／新板特區兩處1公頃改建 正特區豪宅單坪估上百萬

位在新北市板橋區的新板特區，其中一處位在市府大樓正對面精華地原本店家林立，近日變成鐵皮圍籬，準備將舊屋拆除改建新樓，另處靠近第一體育館一處民宅用地，也將改建為兩棟住宅大樓，兩處近1公頃土地將改建，市場預估市府對面正特區位置，未來開價單坪可能高達上百萬元。

2001年當時的台北縣政府推動「變更新板橋車站特定專用區細部計畫書」，將板橋文化路、漢生東路、區運路及民權路圍成新板特區，創造台北地區新都心、交通總樞紐、高級商業區等提升生活環境品質，特區內住宅、商業大樓則多以低建蔽率換取高容積率，讓建物向上發展增加空地空間。

目前新板特區商業、住宅高樓林立，但仍有許多老舊建物存在其中，新北市都更處持續推動都更進行，位在新北市政府正對面、中山路與新站路交叉口占地493坪的老舊建物，日前已被鐵籬圍起準備拆除，預計興建高地上19層、地下4層集合住宅大樓，建蔽率45.72%、容積率403.49%，大樓並將連接天空廊道，民眾往來大遠百或板橋車站將更方便。

另外，位在新板特區邊緣、區運路與新府路旁一塊2290坪土地、中山段1716等77筆地號，也已經進入都更程序，目前土地上多為低矮樓房或鐵皮建物，開發商去年3月提出變更事業及擬訂權變計畫申請，都更處於本月21日進行公開展覽、2月9日召開公聽會，進入後續審議程序。

1716等77筆地號目前共有戶數72戶，拆除更新後將興建2棟地上33層、地下5層鋼骨造建物，建蔽率32.99%、容積率則高達559%，提供更多空地供民眾使用，預計興建總戶數高達463戶。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，目前新板特區外圍推案開價已經喊到7字頭，正特區內個案在全台房價飆漲加上原物料行情帶動之際，很有可能站上百萬之譜，不過實際成交價格仍需端看北市房價與市場接受度。

新北市都更處長張壽文表示，新板特區為新北市交通重地，特區內空間利用更顯重要，為提升特區內環境品質，都更處長期推動都更進行，未來此兩處基地打造的全新住宅大樓，將新增腳踏車道、拓寬人行步道，提供民眾更多休憩空間使用，提升新板特區公共環境及城市景觀。 中山路與新站路交叉口都更，改建後將新增空中廊道通往新北市青年局(大陸橋峰)及大遠百(遠洋商辦)。記者李定宇／翻攝 位在新板特區區運路與新府路旁一塊2290坪土地、中山段1716等77筆地號，拆除更新後將興建2棟地上33層、地下5層鋼骨造建物。記者李定宇／翻攝 位在新板特區區運路與新府路旁一塊2290坪土地、中山段1716等77筆地號，拆除更新後將興建2棟地上33層、地下5層鋼骨造建物。示意圖。記者李定宇／翻攝 位在新北市政府正對面、中山路與新站路交叉口占地493坪，預計興建高地上19層、地下4層集合住宅大樓。白色建物為示意圖。記者李定宇／翻攝 位在新北市政府正對面、中山路與新站路交叉口占地493坪，預計興建高地上19層、地下4層集合住宅大樓。白色建物為示意圖。記者李定宇／翻攝 位在新北市政府正對面、中山路與新站路交叉口占地493坪的老舊建物，日前已被鐵籬圍起準備拆除，預計興建高地上19層、地下4層集合住宅大樓。記者李定宇／攝影

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