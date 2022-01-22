外銷大陸曾賣出一顆500元！全聯推廣鳳梨釋迦火力全開

台灣鳳梨釋迦因酸甜口感，又有好品質，有九成五銷往中國大陸，甚至曾賣出一顆500元天價，但因去年9月外銷面臨困境，全聯開始協助推廣鳳梨釋迦於內銷市場，不僅開發各種規格的生鮮及冰品商品，更投入資源拍攝廣告，同時於門市佈置物加強鳳梨釋迦的食用知識，大力宣揚在地優質水果。

適逢春節將至，全聯好「釋」再一波，週六限定推出鳳梨釋迦買1送1優惠、全新上市的喜樂氏鳳梨釋迦雪糕，還有限量福利熊產銷履歷頂級鳳梨釋迦輕禮盒，送禮自用兩相宜，讓新的一年好「釋」接連上門！相關品項推出以來，銷售金額與噸數皆較過往同期成長超過10倍，賣出300多噸，未來將持續挑戰邁向20倍。

全聯總經理蔡篤昌和台東縣長饒慶鈴昨（21）日特別到台東產地，饒慶鈴表示，每年只有採收一季的鳳梨釋迦從外銷水果，要轉為內銷，並不容易，農友為了保持品質，皆做好田間管理，鳳梨釋迦就會長的漂亮，

蔡篤昌說，一般大目釋迦，在全聯門市「很難賣」，因為五至六天就成熟，門店不好管理，去（2021）年接觸鳳梨釋迦，發現是好水果，應該留在台灣銷售，特別是鳳梨釋迦不但是全世界第二營養的水果，冰凍又可以放一年。

為了行銷鳳梨釋迦，全聯去年11月開始推出一系列鳳梨釋迦宣傳活動，還特地拍攝廣告，比照販售「哈根達斯（Häagen-Dazs）冰淇淋」的水準，強調鳳梨釋迦果肉口感「綿密滑順」、味道「香醇濃郁」，並推出已分切處理好的鮮果盒、開發鮮鳳梨釋迦雪糕，同時在包裝上也推陳出新有盒裝、俏皮的福利熊包裝等，多樣化的商品選擇，增加消費購買意願。

同時透過全聯電商平台「PXGo!全聯線上購」預購禮盒，推出以來已賣出超過百盒，顯示鳳梨釋迦具有深厚的成長動能，鳳梨釋迦也會繼續成為冬季的主力水果。 台東為鳳梨釋迦主要產地。記者何秀玲／攝影 台東為鳳梨釋迦主要產地。記者何秀玲／攝影

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