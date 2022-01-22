快訊

桃園電子廠深夜60人染疫 黃珊珊：劍潭已收治56名病患

確診人數再增！亞旭電腦桃園廠群聚 已累計70人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外銷大陸曾賣出一顆500元！全聯推廣鳳梨釋迦火力全開

經濟日報 / 記者何秀玲／台東即時報導
全聯協助推廣鳳梨釋迦於內銷市場，全聯總經理蔡篤昌（左）和台東縣長饒慶鈴昨（21）日特別到台東產地行銷推廣。記者何秀玲／攝影
全聯協助推廣鳳梨釋迦於內銷市場，全聯總經理蔡篤昌（左）和台東縣長饒慶鈴昨（21）日特別到台東產地行銷推廣。記者何秀玲／攝影

台灣鳳梨釋迦因酸甜口感，又有好品質，有九成五銷往中國大陸，甚至曾賣出一顆500元天價，但因去年9月外銷面臨困境，全聯開始協助推廣鳳梨釋迦於內銷市場，不僅開發各種規格的生鮮及冰品商品，更投入資源拍攝廣告，同時於門市佈置物加強鳳梨釋迦的食用知識，大力宣揚在地優質水果。

適逢春節將至，全聯好「釋」再一波，週六限定推出鳳梨釋迦買1送1優惠、全新上市的喜樂氏鳳梨釋迦雪糕，還有限量福利熊產銷履歷頂級鳳梨釋迦輕禮盒，送禮自用兩相宜，讓新的一年好「釋」接連上門！相關品項推出以來，銷售金額與噸數皆較過往同期成長超過10倍，賣出300多噸，未來將持續挑戰邁向20倍。

全聯總經理蔡篤昌和台東縣長饒慶鈴昨（21）日特別到台東產地，饒慶鈴表示，每年只有採收一季的鳳梨釋迦從外銷水果，要轉為內銷，並不容易，農友為了保持品質，皆做好田間管理，鳳梨釋迦就會長的漂亮，

蔡篤昌說，一般大目釋迦，在全聯門市「很難賣」，因為五至六天就成熟，門店不好管理，去（2021）年接觸鳳梨釋迦，發現是好水果，應該留在台灣銷售，特別是鳳梨釋迦不但是全世界第二營養的水果，冰凍又可以放一年。

為了行銷鳳梨釋迦，全聯去年11月開始推出一系列鳳梨釋迦宣傳活動，還特地拍攝廣告，比照販售「哈根達斯（Häagen-Dazs）冰淇淋」的水準，強調鳳梨釋迦果肉口感「綿密滑順」、味道「香醇濃郁」，並推出已分切處理好的鮮果盒、開發鮮鳳梨釋迦雪糕，同時在包裝上也推陳出新有盒裝、俏皮的福利熊包裝等，多樣化的商品選擇，增加消費購買意願。

同時透過全聯電商平台「PXGo!全聯線上購」預購禮盒，推出以來已賣出超過百盒，顯示鳳梨釋迦具有深厚的成長動能，鳳梨釋迦也會繼續成為冬季的主力水果。

台東為鳳梨釋迦主要產地。記者何秀玲／攝影
台東為鳳梨釋迦主要產地。記者何秀玲／攝影
台東為鳳梨釋迦主要產地。記者何秀玲／攝影
台東為鳳梨釋迦主要產地。記者何秀玲／攝影

全聯 鳳梨釋迦

延伸閱讀

年節送禮 台東農改場推鳳梨釋迦

知名連鎖超市台東旗艦店將開幕 傳統市場：不擔心

對岸禁台東鳳梨釋迦 盧秀燕：大陸不買我們買

金門好酒相挺！鳳梨釋迦破萬斤換金酒 饒慶鈴：金釋至交

相關新聞

盛弘買桃園翰品 打造醫療城

盛弘醫藥董事長楊弘仁昨（21）日表示，公司斥資近12億元取得翰品酒店產權，將改造為前瞻性智慧醫療中心，這是敏盛醫療體系十...

獨／新板特區兩處1公頃改建 正特區豪宅單坪估上百萬

位在新北市板橋區的新板特區，其中一處位在市府大樓正對面精華地原本店家林立，近日變成鐵皮圍籬，準備將舊屋拆除改建新樓，另處...

外銷大陸曾賣出一顆500元！全聯推廣鳳梨釋迦火力全開

台灣鳳梨釋迦因酸甜口感，又有好品質，有九成五銷往中國大陸，甚至曾賣出一顆500元天價，但因去年9月外銷面臨困境，全聯開始...

竹市首座社宅要來了 640戶「中雅安居」預計9月動工

新竹市首座社會住宅要來了！國家住都中心推動新竹市「中雅安居」社會住宅規畫640戶社宅單位，統包工程前天決標。市府都發處指...

百年老屋 也有好行情

百年老屋也有行情！據實價登錄統計，2021年六都「最高齡」的老屋交易落在桃園，屋齡達105年，總價950萬元，第二名為高...

富邦起家厝 五年後重生

富邦產險大樓昨（21）日舉行拆除祈福儀式典禮，該棟大樓在2020年11月通過危老重建申請核准，預計五年後，將蛻變為地上2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。