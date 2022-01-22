竹市首座社宅要來了 640戶「中雅安居」預計9月動工

新竹市首座社會住宅要來了！國家住都中心推動新竹市「中雅安居」社會住宅規畫640戶社宅單位，統包工程前天決標。市府都發處指出，中雅安居社宅位於延平路一段、經國路二段與凌雲街所夾街廓，周邊機能成熟良好，待統包工程規畫設計完成，預計今年9月開工，2026年完工。

新竹市北區中雅安居社宅基地面積約為0.9公頃，住都中心展開統包工程招標作業，前天已由雙喜營造股份有限公司、金光裕建築師事務所統包團隊得標，決標金額32億233萬元，將興建 「只租不售」社會住宅，預計規畫套房395戶、二房175戶、三房70戶。

中雅安居社宅基地屬於國防部土地，早年為眷村，經拆建後閒置許久，如今將活化打造社會住宅。市府都發處指出，此案由住都中心主辦，在地的竹市府也會積極協助推動，加速辦理建照審查等行政流程，社宅將設置公益社福空間 ，市府也會提出符合在地的需求，請住都中心納入設置考量。

市府都發處長許志瑞也提到，中雅安居社宅基地土地方正、位址適中，生活機能完善鄰近凌雲公園、竹光國中、竹光運動中心等，交通條件更是優異，鄰近經國路、中華路等要道，今年將通車的公道三也距離不遠。

由於目前營造市場缺工缺料問題嚴重，中雅安居社宅將採用預鑄工法興建，以半預鑄樓板及預鑄樓梯施作，雖然與一般傳統工法成本相差不大，但此工法可節省現場施工人力，避免工期受缺工等因素影響。

許志瑞表示，中雅安居社宅基地0.9公頃，基地旁面經國路等土地則將進行公辦都市更新計畫；至於竹市第2處社宅預計將落腳金城一路、光復路附近同屬國防部的土地 ，目前也由住都中心辦理都市更新事業招商作業，未來將攜手都更實施者合作打造社宅。 新竹市中雅安居社宅基地周邊設有圍籬，現況仍為閒置。記者張裕珍／攝影

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