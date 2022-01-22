亞旭電腦員工確診 稍早發出防疫全面升級聲明

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導
亞旭電腦21日發出防疫聲明。照片/亞旭官網截圖
亞旭電腦21日發出防疫聲明。照片/亞旭官網截圖

華碩集團旗下網通大廠亞旭電腦21日晚間傳出位於桃園的工廠有超過60名員工確診，而亞旭電腦稍早也發出防疫聲明。

以下為亞旭電腦防疫聲明全文

鑒於桃園地區疫情升溫，亞旭電腦為確維同仁健康與排除疫情潛在風險，強化防疫作為如下：

一、擴大清消。

1月22日(週六)、1月23日(週日)亞旭電腦中和、楊梅、竹北、桃園辦公場域及廠區進行全面性清潔及消毒，確保工作區域安全。

二、人員分流。

自1月24日(週一)起，亞旭電腦比照三級防疫規範，實施人員分流分班並謝絕洽公訪客，降低人員接觸風險。

三、自主健康管理。

同仁務請維持社交距離，無論居家辦公或室外活動，須落實戴口罩、勤洗手、酒精消毒。非必要勿出入公共場所，不搭乘大眾運輸工具。

四、配合政府防疫。

亞旭電腦桃園廠區已全面清消，所有人員均完成PCR檢測。亞旭積極配合政府防疫，防堵疫情擴散，並持續在同仁活動場域加強清潔消毒。本公司防疫委員會配合政府與相關單位指示，因應防疫所需，執行即時應變作為並滾動式調整。

       面對嚴峻防疫時刻，亞旭電腦全體同仁請留意自身安全健康。值此非常時期，務須以嚴謹態度做好各項防疫措施，若有防疫相關問題可通報或諮詢本公司醫務室，期有效防杜疫情傳播，保障員工健康。

疫情 口罩

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