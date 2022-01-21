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雲朗出售翰品酒店桃園館予盛弘 11.78億元入袋

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
雲朗集團宣布，旗下翰品酒店桃園將於2022年4月結束營業。圖／擷自翰品酒店桃園臉書
雲朗集團宣布，旗下翰品酒店桃園將於2022年4月結束營業。圖／擷自翰品酒店桃園臉書

雲品（2748）今（21）日代母公司雲朗觀光公告處分不動產，雲朗集團出售旗下翰品酒店的建物與土地，以11.78億元出售予盛弘（8403），同時翰品酒店桃園館將於2022年4月結束營業。而盛弘取得建物後，據傳將打造智慧醫療新院區，計畫結合雲端與數位，規劃醫療人員宿舍、高檔長照或是銀髮住宅，並會納入旗下躍獅智慧藥局。

座落於桃園市中心火車站旁的翰品酒店桃園，前身為中信大飯店桃園，2012年更名為翰品酒店，長期以長住商務旅客為主要經營族群。雲朗集團表示，因轉型後的發展重點將調整為專注高端旅遊服務，同時延伸品牌優勢至高端物業管理，以強化品牌效益，因此翰品酒店桃園將營業至2022年4月30日止。

雲朗集團表示，過去兩年疫情嚴峻期間，堅持不裁員減薪也不放無薪假以照顧員工，一方面集團會全面安排願意內部轉調的同仁至其他營業據點服務，另一方面在服務業普遍缺工的情況下啟動轉型計畫，也便於有其他考量的同仁轉換新職。

此外，雲朗旗下翰品酒店花蓮亦將在今年提出拆除重建的申請，公司表示，不排除自己重建、也可能申請危老。未來將以全新面貌問世，持續佈局轉型精緻、頂級旅遊及住宅及物業管理市場。

盛弘 雲品

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