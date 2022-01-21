百年老屋也有行情 專家分析2大效益

百年老屋也有行情！據實價登錄統計，2021年六都「最高齡」的老屋交易落在桃園，屋齡達105年，總價950萬元，第二名為高雄，屋齡104年，總價1,290萬元，第三名則分別是新北、台南，屋齡95年。專家分析，老屋齡房屋具有兩大效益，都更改建及店面收租，加上房價相對親民，因此吸引買盤購置。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，一般自住型購屋者「喜新厭舊」，對於購買屋齡超過三十年以上的物件仍有疑慮，因此市場上老屋交易，主要分兩大類，一則位屬精華商圈，有店面租金收益價值，一則為都更改建效益，因此吸引投資者進場整合。

桃園市榮登2021年六都交易最老建物，位在桃園區新民街一處兩層樓的加強磚造透天厝，鄰近火車站，建築完成年是1917年，至今屋齡高達105年，為建物26.19坪、土地14.22坪，2021年12月出現交易，總價950萬元。

台灣房屋中興直營店店長邱聰德指出，該透天店面坐落於站前商圈，周邊有文昌公園、市立圖書館，地段具有商業效益，因此都更危老整合不易，新買家應該是看上店面租金效益，目前周邊店面加二樓的使用空間租金行情，每月有機會在3~4萬元上下，目前該店面新屋主還在整修中，尚未營業，若整理好順利出租，這筆透天店面來說，投報率約在3.8~5%，算是一筆不錯的投資。

高雄的百年老宅，位在鳳山區光遠路257巷內一處透天，去年4月交易1290萬元，屋齡104年，成為2021高雄最老建物交易，目前是由「海島水藝水族設計」經營使用。

至於台北市2021年最老屋齡為70年，位在北投區育仁路12巷，目前為永琦國際會館(建築公司)，新北市則位在淡水區重建街，屋齡95年，顯示住家用；台南市位在鹽水區中山路，屋齡95年，現為月之美術館；台中市位在東區大公街17巷5弄，屋齡85年，顯示為住家用。

住展雜誌研發長何世昌指出，屋齡70年以上的老屋整建修繕費用不低，房屋結構安全性比較有疑慮，買來當住家不見得划算，但對文創業者而言，卻是發揮創意、營造氛圍的好標的。事實上，這類老屋不管是作住宅或營業，最大的價值還是在於未來重建的容積獎勵上，適合口袋深的客層長期布局。 資料來源／台灣房屋

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