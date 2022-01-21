又一間飯店熄燈！翰品酒店桃園4月底結束營業

為持續深化轉型，雲朗集團宣布，旗下翰品酒店桃園將於2022年4月結束營業，同時翰品酒店花蓮亦將今年在提出拆除重建之申請，未來將以全新面貌問世，持續佈局轉型精緻、頂級旅遊及住宅及物業管理市場。

座落於桃園市中心火車站旁的翰品酒店桃園，前身為中信大飯店桃園，2012年更名為翰品酒店，長期以長住商務旅客為主要經營族群。雲朗集團表示，因轉型後的發展重點將調整為專注高端旅遊服務，同時延伸品牌優勢至高端物業管理，以強化品牌效益，因此翰品酒店桃園將營業至2022年4月30日止。

雲朗集團表示，過去兩年疫情嚴峻期間，堅持不裁員減薪也不放無薪假以照顧員工，一方面集團會全面安排願意內部轉調的同仁至其他營業據點服務，另一方面在服務業普遍缺工的情況下啟動轉型計畫，也便於有其他考量的同仁轉換新職。

雲朗觀光集團於今年營運即將邁入第13年，從台灣跨足到義大利，2016年雲朗買下位於佛羅倫斯百花大教堂正對面的古建築Palazzo Portinari Salviati，經過近六年的古蹟修復過程，成為雲朗觀光最新的複合式飯店與豪宅物業，也開啟雲朗轉型以高端、頂級旅遊服務為發展方向。

雲朗觀光集團表示，在義大利的第六處據點Palazzo Portinari Salviati，耗時近6年的時間修復，將在2022年第2季開幕試營運，是雲朗首度跨足飯店結合豪宅、精品店的複合式飯店物業，飯店除了客房、米其林星級餐廳外，公共區域則有水療池、三溫暖、蒸氣室、健身房、精品店等飯店設施。

雲朗集團表示，該案目前共構的飯店式豪宅結合古蹟修復後的文化藝術與酒店式物業管理服務，已接近完銷，讓集團正式跨入多角化的經營模式，開展飯店、餐飲、物業管理等高端市場服務。

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