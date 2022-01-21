職員染疫 遠雄港：對財務無重大影響
遠雄港表示，這次是遠雄港持有遠雄自貿港76.82%股權的遠雄自貿港加值園區內一家港區事業所僱用的外籍人士於今日(1/21)確診，今日上午即進行加值園區全面消毒作業，並主動通報衛福部進駐，遠雄自貿港全力配合機場前進指揮所指導進行防疫，對遠雄自貿港營運及財務情形並無重大影響。
遠雄港進一步表示，因應措施進行加值園區廠商及其員工快篩，並針對活動區域每二小時清消一次、配合指揮中心對確診者足跡疫調、匡列，同時啟動採檢及動線分流，並宣導廠商及其員工加強個人清潔及注意身體狀況，防堵疫情擴大，同時進行每3天全部做試劑快篩，防範疫情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言