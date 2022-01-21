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擺脫數A爆難陰影…學測自然科不難 疫苗、諾貝爾獎入題解答出爐！

新北市府員工打疫苗發燒快篩陽性 PCR結果出爐

職員染疫 遠雄港：對財務無重大影響

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導
圖為遠雄港廠區。記者楊文琪／攝影
圖為遠雄港廠區。記者楊文琪／攝影

遠雄港表示，這次是遠雄港持有遠雄自貿港76.82%股權的遠雄自貿港加值園區內一家港區事業所僱用的外籍人士於今日(1/21)確診，今日上午即進行加值園區全面消毒作業，並主動通報衛福部進駐，遠雄自貿港全力配合機場前進指揮所指導進行防疫，對遠雄自貿港營運及財務情形並無重大影響。

遠雄港進一步表示，因應措施進行加值園區廠商及其員工快篩，並針對活動區域每二小時清消一次、配合指揮中心對確診者足跡疫調、匡列，同時啟動採檢及動線分流，並宣導廠商及其員工加強個人清潔及注意身體狀況，防堵疫情擴大，同時進行每3天全部做試劑快篩，防範疫情。

遠雄 疫情 機場

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