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獨／台灣虎航宣布調薪、發激勵金 內部信曝光
新冠肺炎疫情持續嚴峻，衝擊我國航空業，不過今年航空公司靠貨運賺錢，紛紛發出亮眼的年終及調薪。根據本報掌握，台灣虎航稍早宣布調薪消息，令員工相當興奮。
長榮去年年終掛蛋，今年發出1.5個月年終；中華航空今年則有6個月基本薪年終，加上比照軍公教調薪4%。
至於台灣虎航，日前也傳出要調出，根據本報掌握，近日已有員工接到調薪通知，公司今天也正式發布內部信宣布調薪。
以下為信件內容：
新冠肺炎(COVID-19)疫情自2020年持續延燒至今，影響公司營運甚鉅。面對疫情的詭譎多變，我們非但不退縮，仍齊心協力、攜手挺過各項挑戰。不論是戮力爭取的各項專案包機(亞洲盃中華男籃克拉克資格賽、台塑越南廠等)、華信濕租等，皆為維持公司穩定的營運。此外，首次跨界與樂天桃猿的系列合作、首架A320 neo新機交付且機身上有與Airbus的聯名紀念塗裝，新穎話題總吸引大眾目光；購回台虎商標案，更有助強化品牌永續經營；2021年12月28日亦正式向台灣證券交易所遞件申請上市，在在都說出公司極力為復飛隨時作好準備。
謝謝所有台虎夥伴努力的付出，相挺到底。雖公司仍處虧損狀態，經我們盡力以惜才、愛才及感念員工於此艱難時刻仍堅守崗位之辛勞，另考量環境變化、通膨壓力向董事極力爭取，業於今(21)日獲全體董事通過員工激勵金及調薪方案，將安排於2022年1月農曆春節前一併發放，希望大家都能感受到公司照顧員工的理念。
正值歲末年終之際，也向所有台虎夥伴拜個早年，讓我們一起期待虎年會更好，虎虎生風、福虎生豐！
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