獨／台灣虎航宣布調薪、發激勵金 內部信曝光

新冠肺炎疫情持續嚴峻，衝擊我國航空業，不過今年航空公司靠貨運賺錢，紛紛發出亮眼的年終及調薪。根據本報掌握，台灣虎航稍早宣布調薪消息，令員工相當興奮。

長榮去年年終掛蛋，今年發出1.5個月年終；中華航空今年則有6個月基本薪年終，加上比照軍公教調薪4%。

至於台灣虎航，日前也傳出要調出，根據本報掌握，近日已有員工接到調薪通知，公司今天也正式發布內部信宣布調薪。

以下為信件內容：

謝謝所有台虎夥伴努力的付出，相挺到底。雖公司仍處虧損狀態，經我們盡力以惜才、愛才及感念員工於此艱難時刻仍堅守崗位之辛勞，另考量環境變化、通膨壓力向董事極力爭取，業於今(21)日獲全體董事通過員工激勵金及調薪方案，將安排於2022年1月農曆春節前一併發放，希望大家都能感受到公司照顧員工的理念。

正值歲末年終之際，也向所有台虎夥伴拜個早年，讓我們一起期待虎年會更好，虎虎生風、福虎生豐！