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福壽董座：原物料價格欲小不易 飼料漲價恐難避免

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
福壽董事長洪堯昆認為，氣候變遷造成原物料供給不穩定，黃、小、玉價格欲小不易。記者黃淑惠／攝
福壽董事長洪堯昆認為，氣候變遷造成原物料供給不穩定，黃、小、玉價格欲小不易。記者黃淑惠／攝

福壽（1219）董事長洪堯昆認為，氣候變遷造成原物料供給不穩定，黃、小、玉要跌的機會不大，新年度原物料價格欲小不易，業者也不可能長期賠錢銷售，如果原物料不跌，新年度飼料漲價趨勢恐難避免。

洪堯昆表示，原物料走勢還是看全世界的天候、疫情變化，氣候變遷造成的不穩定性，溫室效應也導致許多天災，都會造成農糧收成不佳，大陸農糧的供應也不穩定，新年度黃、小、玉還是會供給很緊張。

面對原物料高漲，洪堯昆表示，企業要對股東負責任，不可能長期不反應成本賠錢賣產品，如果新年度原物料續漲，為反應原料飆漲壓力，飼料漲價趨勢恐難避免。

洪堯昆表示，面對原物料高漲，也積極推動循環經濟落實，「糧農循環經濟」，為推動台灣糧農經濟循環，讓食農教育觀念進步，進一步推動精準行銷。舉例，去年以來肥料的原料上漲，使得肥料的價格也上揚，肥料的供應並不穩定，福壽要積極發展有機肥的市場布局。

預計花3年(2022-2025)的時間來調整產能設備，增加產量，約斥資10億元，土地成本不需要多支出，這次的產能設備調決，也會依據Reduction（減量）、Reuse（重複使用）、Recycling（回收）、Regeneration（再生）四個觀念來推動，讓原有的設備經過調整後，發揮更大的效益。

原物料 福壽 氣候變遷

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