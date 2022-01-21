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台灣虎航「虎虎生風」彩繪機執飛國內線 金門先睹為快

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
值春節航空疏運期間，華信航空持續以台灣虎航A320客機執飛部份離島航線，因應市場需求，也可讓旅客享有更寬敞舒適的乘坐體驗。圖／台灣虎航提供
值春節航空疏運期間，華信航空持續以台灣虎航A320客機執飛部份離島航線，因應市場需求，也可讓旅客享有更寬敞舒適的乘坐體驗。圖／台灣虎航提供

華信航空自前(2020)年7月起，向台灣虎航（6757）濕租A320客機執行華信航空班號部份由松山飛往澎湖及金門航線，以滿足暢旺的離島居民及旅遊需求。現正值春節航空疏運期間，華信航空持續以台灣虎航A320客機執飛部份離島航線，因應市場需求，也可讓旅客享有更寬敞舒適的乘坐體驗。

台灣虎航因應今(2022)年為生肖屬虎本命年，上週(13日)宣布推出由當代藝術家董陽孜創作的紀念版「虎虎生風」彩繪機，成為亞洲地區首架文字彩繪機，廣受航迷討論；此架「虎虎生風」彩繪機也是董陽孜的作品首次躍然於飛機機身，並於今(21)日執飛由華信航空向台灣虎航濕租的台北-金門航線，讓金門遊客先睹為快。

今日上午11時10分，華信航空 AE1285由台北飛金門的「虎虎生風」彩繪機降落前，在金門上空就可見，除了台灣虎航特有的虎紋直尾翼之外，機身還多了醒目的「虎虎生風」藝術創作，識別度超高，讓目睹的民眾感到既新奇又興奮。

一向僅執飛國際航線的台灣虎航，自前年開始執飛部份國內航線後，深受航迷喜愛，常見航迷聚集於景觀台或是飛機巷，只為要補抓台灣虎航航機的起降畫面。此外，因應航機調度作業，也曾有台灣虎航XRakuten Monkeys彩繪機、台灣虎航X空中巴士聯名彩繪機造訪臺北松山機場，多次引起航迷跟拍風潮。

台灣虎航於2014年開航，於今年推出「虎虎生風」彩繪機，一方面是紀念首個本命虎年，一方面也希望藉由「虎虎生風」創作意涵，宣示放眼未來的自我期許及雄心壯志。「虎虎生風」彩繪機今日正式啟航後，將持續搭載旅客往來旅遊的目的地。

台灣虎航 華信航空

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