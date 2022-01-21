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當店面或等都更 百年老宅交易再現

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導

實價登錄資料顯示，桃園區新民街一處兩層樓的加強磚造透天厝，建築完成年是民國6年，屋齡高達105年，為建物26.19坪、土地14.22坪，2021年12月出現交易，總價950萬元，成為去年六都最老建物交易。高雄也出現百年老宅，鳳山區光遠路257巷內一處透天厝，去年4月交易1290萬元，屋齡104年，目前由水族館經營使用。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，一般自住型購屋者「喜新厭舊」，對屋齡30年以上的物件仍有疑慮，因此市場上老屋交易，主要分兩大類，一是位於精華商圈，有店面租金收益價值，另一是有都更改建效益，因此吸引投資者進場整合。

桃園的百年老屋位於火車站附近，雖都更危老整合不易，但新買家應是看上店面租金效益。目前周邊店面月租金行情約3、4萬元，這筆透天店面若出租，投報率約在3.8~5%，算是不錯。

但張旭嵐說，台北市房屋單價高，想要卡位，不是得買「老屋」就是買「小宅」，屬情非得已。第一建經研究中心副理張菱育提醒，銀行放貸會評估建物耐用年限，磚造房屋耐用年限為25年、加強磚造房屋耐用年限為35年、鋼筋混凝土及鋼構則為50年，若非精華地段的老屋，貸款成數恐只有5~6成，所以購買屋齡超過30年的物件，最好多抓一點預算。

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