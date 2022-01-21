華航擴大招募 徵才超過200人、要招60名培訓機師

華航公司表示，受到疫情影響，華航前兩年暫停對外徵才，隨著貨運業務穩定成長，客運終將逐漸復甦，為培育新世代人才，今年擴大聯合招募，包含財務處、資管處、行政處、航務處等單位都開出內勤職缺，總計徵才將超過200人，歡迎對航空產業有興趣、有熱情者加入。

中華航空連續多年獲《Cheers雜誌》「新世代最嚮往企業」，2021 年更取得道瓊永續指數（DJSI）「人力資本發展」航空產業最高分，現積極招募各界菁英，包括機師、修護員、會計員及資訊、設施、航務等工程師共逾 200 個職缺。除機師招募全年持續進行，其餘職缺即日起開放報名至2月14日止，詳細報名資訊請見華航網站：https://calcfec.china-airlines.com/RCW/Info/JobList.aspx。

會計員及資訊、設施、航務等工程師內勤職缺，報考資格為大學學歷以上，並具備 2020 年 6 月 4 日 (含) 以後有效之 TOEIC 多益 600 分以上，具備相關職務學歷背景、實務工作經驗或技職訓練 (證照) 者尤佳。符合資格並通過初審者，將通知參加面試甄選，錄取後將安排共通職能訓練、專業職能訓練。

華航修護工廠亦將大批招考修護人員，負責各機隊飛機及相關附件維修工作，除了華航自有客、貨機修護工作外，同時服務歐、美、亞洲多國客戶。報考資格為高中/高工/高職飛機修護科或機工/機械科、大專(含)以上理工科系畢業者，一般大專以上畢業、具有國際標準 FAR147 或 EASA66 航空維修訓練學校完訓者，多益 450 分以上；歡迎無經驗、無證照者報考，具 3 年以上航機維修經驗或航機結構維護相關工作經驗尤佳，期待對航機維修具熱情且勇於突破自我者加入修護行列。

此外，華航持續招募機師，今年預計晉用 150 名機師，其中包含 60 名培訓機師，大學以上畢業不限定科系、無須航空相關工作經歷、多益 750 分以上都可報考，錄取後將由公司安排至國外接受基礎飛行課程，為你一圓飛行夢。華航 2 月起將陸續至北中南各科學園區、大學校園舉辦機師招募說明會，歡迎守紀律、重團隊、嚮往飛上藍天者踴躍報考。各類別機師招考標準及詳細報名資訊可至華航網站查詢：https://calcfec.china-airlines.com/PilotResume/chDefault.aspx

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