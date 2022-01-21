桃園客運司機控訴遭惡意解雇 桃產總怒批：無法無天

桃園客運范姓司機控訴，他身為工會幹部，協助多名員工向公司索討薪資及加班費，卻遭秋後算賬，多次被調動職務甚至解僱，批評桃客無法無天，市府卻袖手旁觀。對此，桃客反擊指司機說法不實。市府勞動局則表示，此案勞資調解未成立，司機可透過訴訟解決。

范姓司機表示，自己是5年來多次檢舉桃客在工時、工資及運輸安全等方面的違法情事，也幫忙許多工會成員向公司索討薪資及加班費，然而資方卻分別在2016年和2020年藉故解僱和調動他的職務。

范姓司機表示，儘管勞動部裁決委員會和高等行政法院最終判定桃客的解僱和調動統統違法，讓他回到原來的工作崗位，沒想到去年11月，桃客先是扣押他的私人筆電，刪光他協助會員計算加班費的資料，之後更在他表明身體不適的情況下執意約談，導致他被送往急診室，最後被醫院診斷為腦中風。

桃園市產業總工會理事長朱梅雪批評，范姓司機病假期間，桃客變本加厲將他解僱，已經無法無天。朱指出，桃客握有桃園地區8成以上、總計超過100條路線，綜合飯店、旅行社及廣告等業務，年營收高達10億元，然而桃客近年逼迫司機偽造出勤紀錄、詐領公路總局補助、經營權之爭使團協跳票，市府卻拿桃客一點辦法都沒有，還大量補助。

桃園市產業總工會秘書林昶志呼籲市府應檢討對桃客的補助，「不要等到勞工出事，才說要幫忙打官司」。時代力量中壢辦公室主任林佳瑋表示，桃客曾被公路總局罰款近200多萬，司機作為吹哨者，捍衛自己的權益被公司整肅，勞動局卻沒作為，呼籲市府要硬起來，還司機公道。

桃客表示，范姓司機擔任公司督導課長，卻指示下屬處理「私人事務」長達1個月，依規啟動調查程序，並召開獎懲人評會後，才決議開除，絕不是打壓工會幹部；相關獎懲人評會議及團協，均遵照相關法令、規定及程序；針對不實說法，保留法律追訴權。

勞動局表示，此案日前已召開勞資爭議調解，但雙方沒共識，調解未成立；後續司機可透過訴訟程序解決，並向法院聲請定暫時狀態處分，就可以一邊工作一邊打官司，市府會提供協助，也持續監督桃客落實勞動法令。 桃園市產業總工會表示，范姓司機多次遭桃客調職和解僱。記者朱冠諭／攝影

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