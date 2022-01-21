華航擴大徵才招逾200人 機師廣招150人沒經驗也可以

中華航空連續多年獲《Cheers雜誌》「新世代最嚮往企業」，去年更取得道瓊永續指數（DJSI）「人力資本發展」航空產業最高分。華航說，積極招募各界菁英，包括機師、修護員、會計員及資訊、設施、航務等工程師共逾 200個職缺。除機師招募全年持續進行，其餘職缺即日起開放報名至2月14日止。

華航說，受到疫情影響，前兩年暫停對外徵才，隨著貨運業務穩定成長，客運終將逐漸復甦，為培育新世代人才，今年擴大聯合招募，包含財務處、資管處、行政處、航務處等單位都開出內勤職缺，歡迎對航空產業有興趣、有熱情者加入。

華航說，會計員及資訊、設施、航務等工程師內勤職缺，報考資格為大學學歷以上，並具備2020年6月4日（含） 以後有效TOEIC多益600分以上，具備相關職務學歷背景、實務工作經驗或技職訓練（證照）者尤佳。

華航說，符合資格並通過初審者，將通知參加面試甄選，錄取後將安排共通職能訓練、專業職能訓練。

華航說，修護工廠亦將大批招考修護人員，負責各機隊飛機及相關附件維修工作，除了華航自有客、貨機修護工作外，同時服務歐、美、亞洲多國客戶。

華航說，報考資格為高中／高工／高職飛機修護科或機工／機械科、大專（含）以上理工科系畢業者，一般大專以上畢業、具有國際標準FAR147或EASA66航空維修訓練學校完訓者，多益450分以上。

華航說，歡迎無經驗、無證照者報考，具三年以上航機維修經驗或航機結構維護相關工作經驗尤佳，期待對航機維修具熱情且勇於突破自我者加入修護行列。

此外，華航說，持續招募機師，今年預計晉用 150名機師，其中包含60名培訓機師，大學以上畢業不限定科系、無須航空相關工作經歷、多益750分以上都可報考，錄取後將由公司安排至國外接受基礎飛行課程，為你一圓飛行夢。

華航說，2月起將陸續至北中南各科學園區、大學校園舉辦機師招募說明會，歡迎守紀律、重團隊、嚮往飛上藍天者踴躍報考。各類別機師招考標準及詳細報名資訊可至華航網站查詢： https://calcfec.china-airlines.com/PilotResume/chDefault.aspx 。

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