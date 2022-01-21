快訊

跨了高雄好幾個區...高雄染疫人數暴增10例足跡曝光

疫苗護照上路 健康存摺今起提供數位健康證明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華航擴大徵才招逾200人 機師廣招150人沒經驗也可以

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
華航說，積極招募各界菁英，包括機師、修護員、會計員及資訊、設施、航務等工程師共逾 200個職缺。除機師招募全年持續進行，其餘職缺即日起開放報名至2月14日止。示意圖。本報資料照片
華航說，積極招募各界菁英，包括機師、修護員、會計員及資訊、設施、航務等工程師共逾 200個職缺。除機師招募全年持續進行，其餘職缺即日起開放報名至2月14日止。示意圖。本報資料照片

華航空連續多年獲《Cheers雜誌》「新世代最嚮往企業」，去年更取得道瓊永續指數（DJSI）「人力資本發展」航空產業最高分。華航說，積極招募各界菁英，包括機師、修護員、會計員及資訊、設施、航務等工程師共逾 200個職缺。除機師招募全年持續進行，其餘職缺即日起開放報名至2月14日止。

華航說，受到疫情影響，前兩年暫停對外徵才，隨著貨運業務穩定成長，客運終將逐漸復甦，為培育新世代人才，今年擴大聯合招募，包含財務處、資管處、行政處、航務處等單位都開出內勤職缺，歡迎對航空產業有興趣、有熱情者加入。

華航說，會計員及資訊、設施、航務等工程師內勤職缺，報考資格為大學學歷以上，並具備2020年6月4日（含） 以後有效TOEIC多益600分以上，具備相關職務學歷背景、實務工作經驗或技職訓練（證照）者尤佳。

華航說，符合資格並通過初審者，將通知參加面試甄選，錄取後將安排共通職能訓練、專業職能訓練。

華航說，修護工廠亦將大批招考修護人員，負責各機隊飛機及相關附件維修工作，除了華航自有客、貨機修護工作外，同時服務歐、美、亞洲多國客戶。

華航說，報考資格為高中／高工／高職飛機修護科或機工／機械科、大專（含）以上理工科系畢業者，一般大專以上畢業、具有國際標準FAR147或EASA66航空維修訓練學校完訓者，多益450分以上。

華航說，歡迎無經驗、無證照者報考，具三年以上航機維修經驗或航機結構維護相關工作經驗尤佳，期待對航機維修具熱情且勇於突破自我者加入修護行列。

此外，華航說，持續招募機師，今年預計晉用 150名機師，其中包含60名培訓機師，大學以上畢業不限定科系、無須航空相關工作經歷、多益750分以上都可報考，錄取後將由公司安排至國外接受基礎飛行課程，為你一圓飛行夢。

華航說，2月起將陸續至北中南各科學園區、大學校園舉辦機師招募說明會，歡迎守紀律、重團隊、嚮往飛上藍天者踴躍報考。各類別機師招考標準及詳細報名資訊可至華航網站查詢： https://calcfec.china-airlines.com/PilotResume/chDefault.aspx

華航 機師

延伸閱讀

帛琉旅遊泡泡加嚴管制 22日行程多數旅客放棄

華航747貨機發動機異常緊急放油回航 初步調查原因曝光

影／華航747貨機起飛引擎冒火光 已安全落地進行檢查

華航飛美貨機引擎參數出問題 現正緊急放油回航桃機

相關新聞

桃園客運司機控訴遭惡意解雇 桃產總怒批：無法無天

桃園客運范姓司機控訴，他身為工會幹部，協助多名員工向公司索討薪資及加班費，卻遭秋後算賬，多次被調動職務甚至解僱，批評桃客...

結盟400位管家軍團 送貨員變身居家清潔王

英國哲學家弗蘭西斯．培根（Francis Bacon）曾說：「知識就是力量。」那麼蘊藏知識力量的書籍能有多大威力？

差點收攤的老紙廠 拚5年靠一個低碳杯翻身

當市場趨勢告訴你，你所屬的產業，即將如夕陽西下，你會認賠殺出，想辦法把公司收了；還是，你會放手一搏，另闢生路？

華航擴大徵才招逾200人 機師廣招150人沒經驗也可以

中華航空連續多年獲《Cheers雜誌》「新世代最嚮往企業」，去年更取得道瓊永續指數（DJSI）「人力資本發展」航空產業最...

疫情下麵包魂/每四顆鳳梨酥，有一顆它做的，台灣最大鳳梨酥代工正在做什麼…

隱身在內湖民權東路六段的巷子裡，有一間名為「Lilian’s Bakery力尹手匠烘焙」的吐司店，去(2021)年12月剛開幕時，為它加持的貴賓包括了，世界冠軍麵包師傅吳寶春、統一集團烘焙總監文世成、有烤箱界「勞斯萊斯」美名的中部電機總經理黃正仲、烘焙器具龍頭三能-KY第二代、行銷總監張志豪等人，這間烘焙店到底有何來頭？

疫情下麵包魂/ 大黑松小倆口含淚賣觀光廠、收門市，如今睡得好迎戰新疫情

「我們去(2021)年已精簡完成，沒有賠錢的單位，業績也觸底，未來再有大風大浪也無懼！」說話的人，是老牌伴手禮品牌「大黑松小倆口」第二代、總經理邱義榮，他曾將牛軋糖打造為台灣名產，也販售喜餅、漢餅、鳳梨酥，在喜餅市場中，市占率排名第四。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。