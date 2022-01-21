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她砸950萬元買高齡105年老屋 房仲：很可以

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
桃園區新民街一處百年老屋，是去年六都交易屋齡最高。圖／台灣房屋提供
桃園區新民街一處百年老屋，是去年六都交易屋齡最高。圖／台灣房屋提供

房仲統計六都老宅交易，桃園區新民街一處兩層樓的加強磚造透天厝，建築完成年是民國6年，屋齡已105年，去年12月交易，建物約26坪、土地約14.2坪，總價950萬元，榮登2021年六都交易最老建物，買家為桃園在地邱姓女子。

高雄也出現百年老宅，鳳山區光遠路257巷內一處透天，去年4月交易1290萬元，屋齡104年，為2021高雄最老建物交易，目前是由「海島水藝水族設計」經營使用。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，一般自住型購屋者喜新厭舊，對於購買屋齡超過三十年以上的物件仍有疑慮，因此市場上老屋交易，主要分兩大類，一則位屬精華商圈，有店面租金收益價值，一則為都更改建效益，因此吸引投資者進場整合。

桃園的百年老屋，就位於火車站附近的新民老街上。台灣房屋中興直營店店長邱聰德指出，「這筆投資很可以!」，該透天店面坐落於站前商圈，周邊有文昌公園、市立圖書館，地段具有商業效益，因此都更危老整合不易，新買家應該是看上店面租金效益。

目前周邊店面加二樓的使用空間租金行情，每月有機會在3~4萬元上下，該店面新屋主還在整修中，尚未營業，若整理好順利出租，這筆透天店面來說，投報率約在3.8~5%，是一筆相當不錯的投資。

第一建經研究中心副理張菱育提醒，銀行放貸會評估建物耐用年限，磚造房屋耐用年限為25年、加強磚造房屋耐用年限為35年、鋼筋混凝土及鋼構則為50年，若非精華地段的老屋，貸款成數恐只有5~6成。

張菱育提醒消費者，購買屋齡超過30年的物件，除了原本的裝潢規畫，最好多抓一點預算，入住前先更換水電管線，讓老屋也有新屋的居住品質。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

店面租金 老屋

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