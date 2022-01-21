極具職場潛力四大學群出爐 資工、財經、長照強勢崛起

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，疫情的衝擊與數位化的進程帶動產業快速升級，今（21）日公布的「2022企業最愛大學」也首度盤點未來十年職場潛力科系，歸納出四大潛力學群，包括「長照」、「資工」、「藝術時尚」、「財經」皆入列。

台灣預計在2025年65歲以上人口超過20%，達到超高齡社會，大眾對長照的規劃與探討關注不斷，國內多所大專院校早已積極布局培育相關人才，其中2018年向教育部提出創立「高齡長期照護教育人才培訓實證研發中心」計畫的長庚科大，領先全台成立以護理學院為基礎之「高齡長照產業人才培育基地」，作為培育高齡長照菁英的園圃。

而專精「醫事」的元培科大，2016年設立高齡福祉事業管理學士學位學程培育長照產業之專業人才，2019年設立健康照顧服務技能訓練中心，培訓具備即戰力的長照服務與管理人才，最受企業主肯定。

在疫情的衝擊下，產業就對資訊科技人才的需求也因此加速爆發，領頭羊台灣大學在資工領域再度掄元，挾著併校利多的陽明交通大學，具備醫療與科技的跨界優勢，受到產業界高度期待。而兼具理論與實務專才的台灣科技大學則是技職校院中最受肯定的翹楚，在網路多媒體、人工智慧及資訊安全等三大重點研究領域，提供業界專才。

在財經學群的部分，因應金融產業數位轉型的人才需求，具備國際觀、外語能力的台灣大學拿下第一名，以商管領域見長的政治大學獲得第二。在技職校院的部分，專注於財經領域的學校最受企業主青睞，涵蓋完整商業科系的台北商業大學拿下財經學群技職院校第一名，積極協助學生與企業接軌的德明財經科技大學，務實致用藉由實習培育學生就業力，受到企業讚許。

此外，根據統計，2021年全球網紅行銷規模高達138億美元，較2020年的97億大幅成長42%，顯見閱聽眾獲取資訊及消費的模式皆已轉變，快速崛起的網紅商機讓藝術時尚學群近年來又成了搶手科系，培育多元人才的國立台北藝術大學，完整的學院編制橫跨音樂、美術、戲劇、舞蹈、新媒體等七大藝術文化領域，擁有許多知名校友在業界發光發熱。在技職校院中最受肯定的醒吾科技大學，針對每一個學院連結一個以上的相關產業，為學生打造就業舞台，不只培養學生好就業，更要讓學生就好業。

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