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台鹽暖心挺小農 推網購專區新鮮直送

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導
台鹽暖心挺小農， 推網購專區新鮮直送。照片／台鹽提供
台鹽暖心挺小農， 推網購專區新鮮直送。照片／台鹽提供

台鹽寒冬護小農！台鹽線上購攜手「糧莘庇護農場」、台南東山小農-「家農場」，善盡企業社會責任和發揮永續精神，全新推出線上小農直送專區，發揮台鹽對品質的堅持，嚴選糧莘的有機紅藜和家農場的窯燒龍眼商品限定販售，把小農用心栽培的成果，回饋給消費者，同時扶植在地農業，永續健康與幸福！

台鹽董事長吳容輝表示，台鹽在2021年中整合虛實通路，推出「台鹽線上購」購物平台，秉持服務全年齡層客戶的精神，滾動式設計主題性商品優惠，與全台台鹽生技門市攜手服務客戶，搭配多元支付和到店取貨，成功拓展年輕上班族群，讓消費者方便選購臺鹽優質的產品，享有健康與美麗。

吳容輝指出，台鹽線上購求新求變、回饋社會，今年開春即找尋用心耕耘在地的小農，像是身障庇護有機紅藜農場-「糧莘庇護農場」、台南東山青農返鄉堅持柴燒龍眼古法的「家農場」，都和臺鹽一樣，秉持台灣原生原料、在地製造、品質堅持的理念。透過台鹽線上購，台鹽要牽起台灣小農與消費者的橋樑，讓小農運用臺鹽線上資源，把用心堅持的好產品新鮮送到家，也邀大家一起支持在地農業，形成善的循環。

本次台鹽線上購嚴選上架的「糧莘庇護農場」是雲林縣第一家身障有機庇護農場，以訓練代替照顧的經營理念，讓身心障礙朋友實現有愛無礙的就業夢想。糧莘曾榮獲農委會銀髮友善食品獎、獲選雲林十大伴手禮，具代表性的有機紅藜、紅藜香鬆、苦茶油等產品即日起熱銷中。

台南東山「家農場」是青年返鄉在地創生的最佳範例；龍眼職人-林紹俸、曾心怡夫婦有感傳統土窯柴燒龍眼烘焙的技法即將失傳，毅然回鄉傳承，延續祖父輩的技藝，特製柴燒龍眼乾、糖炒龍眼花茶、桂圓法式軟糖等，要把龍眼的馥郁和營養，透過台鹽線上購傳遞給大家。

台鹽 身障

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