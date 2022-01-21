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房仲開打！全國不動產打造超級旗艦店、雙北展百店

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
全國不動產董事長葉春智表示，今年全國不動產將啟動在台北市忠孝、仁愛、信義、和平4條主幹道皆打造百坪超級旗艦店的「八德計畫」，並預計未來3年內，將在雙北地區再展超過百間加盟店，搶攻房仲品牌版圖。圖／業者提供
全國不動產董事長葉春智表示，今年全國不動產將啟動在台北市忠孝、仁愛、信義、和平4條主幹道皆打造百坪超級旗艦店的「八德計畫」，並預計未來3年內，將在雙北地區再展超過百間加盟店，搶攻房仲品牌版圖。圖／業者提供

房仲業新戰火開打，全國不動產董事長葉春智表示，今年全國不動產將啟動在台北市忠孝、仁愛、信義、和平4條主幹道皆打造百坪超級旗艦店的「八德計畫」，並預計未來3年內，將在雙北地區再展超過百間加盟店，搶攻房仲品牌版圖。

葉春智指出，目前全國不動產共約百間加盟店，今年將啟動台北市忠孝、仁愛、信義、和平4條主幹道「八德計畫」，皆將打造超過70位業務員的百坪超級旗艦店規模，搶攻進台北市精華區不動產市場。

除3年內將在雙北地區再展百店，其他縣市亦有百間加盟店拓展計畫，屆時全國不動產上看300間加盟店，將震撼房仲市場版圖

葉春智表示，八德計畫首間超級旗艦店，位於和平東路、緊鄰大安森林公園生活圈，佔地超過百坪，規劃地上4層樓透天，不只斥資200萬元打造LED燈廣告牆面，更將成為大安區最醒目的房仲加盟店標的，預計2月落成，現已有相當高詢問度。

觀察近期房市走勢，全國不動產董事長葉春智分析，2021年這波房市景氣不同以往，以中南部領軍帶頭全台房價起漲，雙北地區漲幅相對和緩，而此波房市景氣仍位處大多頭向上趨勢，因此相當看好2022年北台灣房市補漲行情。

葉春智分析，「缺工缺料、通膨升息」仍是2022年房市的關鍵字，購屋置產仍是抗通膨最大解方，在實價登錄2.0上路與政府不斷祭出打炒房、打擊投機客等措施之下，可提供首購、自住客等剛性需求購屋族，資訊更公開透明、更友善的購屋環境，預料2022年不動產市場將呈現量穩、價穩的格局，市場也將朝更健康的方向發展。

房市 房仲

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