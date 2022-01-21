貿聯完成 德商LEONI工業應用事業群收購案

貿聯-KY（3665） 今（21）天宣布以企業價值約 4.51 億歐元完成德商 LEONI AG旗下工業應用事業群 (LEONI IN) 100% 的股權收購。自 2022 年 1 月 21 日起，工業應用事業群正式稱之為 INBG 並認列收益，成為貿聯的事業體成員。

INBG 全球擁有 15 個生產基地和 3,000 多名員工;2020 年經會計師查核的銷售額為 4.316 億歐元，毛 利為 1.073 億歐元，息稅前利潤為 2,915 萬歐元;2021 年度自結的銷售額超過 5 億歐元，成長強勁。

INBG 在多重技術領域為產業領頭羊，且致力於材料研究以達到極端條件的最高要求:其中包含符合 一級無塵室製造標準(如半導體產線)之線束;其次為數據中心高速線領導者並參與技術規範制定;以 及醫療用微型抗菌矽膠線束領導者。此收購不但加速實現貿聯全球布局的長期策略，同時達成產品 附加價值的提升，並切入高端應用客群。

貿聯董事長梁華哲表示:「這是個嶄新的里程碑!憑藉著 INBG 堅實的產品陣容、高端層級的客戶基礎以及技術能力，我們期待加入 INBG 專業團隊後，提供更頂尖的材料技術、更全面的線束產品給各類工業應用客戶、加速產品組合優化。」

整合後預期綜效:

1.擴大跨事業群交叉銷售機會:增加工業應用的市場佔有率，強化長期成長動能。

2.提升採購成本優勢:透過資源整合、分享和導入成功案例，達成區域採購的規模最適化。

3.短鏈優勢:一站式產品設計、製造以及跨應用技術支援，透過全球布局的短鏈優勢，快速回應客戶需求。

INBG 業務涵蓋 6 大先進領域及 2020 年銷售佔比：

矽膠應用線材(19%):矽膠應用線材技術領導者，適用於皮膚的醫療矽膠線束，以及應用於電動車高壓線、電力能源傳輸等矽膠應用線材。

客製化線束設計(19%):提供一級無塵室製造(半導體、光學、航太、面板製造領域等) 所使用之線束、以及車廂間跳線系統、內視鏡開發解決方案。

數據通訊解決方案(10%):供應大型數據中心 400G 高速銅纜。

醫療保健(19%):供應醫療毫米級微型線束、特殊抗菌塑料線束、可重複消毒線束等第 5 類、6類、7 類線，應用於呼吸器、醫療成像儀器(如 C 型臂 X 光機)和牙科相關設備應用。

機器人解決方案(14%):供應線束系統封裝包和功能包給工業機器人、視覺機器人和工具校準系統。

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