全球智慧開店平台統計 三大類產業快速成長

新冠肺炎疫情迄今仍持續延燒，全球智慧開店平台SHOPLINE分析旗下超過35萬間品牌過去一年的大數據，今 (20) 日推出《 2022 網路開店白皮書》，深入探究電商產業，聚焦疫情下新進品牌的輪廓變化、品牌突圍疫情衝擊的行銷策略以及消費者購物行為的改變。

SHOPLINE指出，減少實體接觸、維持社交距離的防疫新生活，明顯帶動街邊消費轉移至線上。據SHOPLINE 數據統計，「⾷品飲料」、「綜合零售」以及「生活百貨」業者均強勢進軍網路零售市場，食品飲料、服務與課程、零售百貨營收年增長近 100%，2021 全年度的總體訂單年增率也達 53%。

SHOPLINE 台灣總經理陳少勤表示，O2O 全通路賣家數在 2021 年增近九成 (88%) 且銷售增⻑快速，創造整體占比超過 6 成營收的佳績。多元銷售管道的佈局能即時抵禦環境變化所帶來的經濟衝擊。

2021 年因疫情宅在家的消費者，流連網購與使用社群的時間均大幅延長，因而帶動社群電商出現突破性成長，並逐漸成為東南亞地區的主流銷售管道。SHOPLINE 分析 2021 年海內外店家近 6 萬場的社群直播數據，觀察到包含開播場次、互動留言次數以及訂單收益皆有上揚，尤以下半年的增長最為強勁，且在 2021 下半年甫投入社群電商的新進店家數就較上半年成長 90%，其中以⾺來西亞、泰國、香港的開播次數最為頻繁，顯見社群應用的龐大市場商機。

從各市場消費者習性來看，台灣、越南皆以「流⾏時尚」類別拿下社群電商營業額之冠，泰國則以「⾷品飲料」、「3C 電⼦產品」為大宗；台灣、馬來西亞消費者平均開播60到90分鐘，香港、越南及泰國則拉長至 120 分鐘。綜上所述，由於各地區喜愛品項與觀看時長皆各有特色，建議品牌可依各地區消費者習慣規劃主題內容、開播長度，更有效地與粉絲互動。

根據SHOPLINE 2021品牌跨境數據，台灣跨境店家數年增率約12%，整體GMV 年增率近 20%，品牌觸及海外消費者人次達到 113% 成長，顯示現有跨境品牌在全球穩健佈局、持續創造商機。

以台灣品牌全年海外 GMV 來看，香港 (48%) 與馬來西亞 (14%) 占比超過 6 成，更值得注意的是，台灣品牌跨境日本、韓國、德國及英國等市場的 GMV 增幅皆來到 2 至 3 成，極具成長潛力，顯示台灣品牌已走出亞洲，正式踏入全球戰局。

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