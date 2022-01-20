虎年熱賣商品 開運和防疫都熱門

Yahoo奇摩購物觀察，目前開運同時又有紀念價值的虎年虎型商品年前開始湧現買氣，招財錢母、虎爺造型小物、虎年紀念幣，業績較去年飆漲13倍，象徵新年金好運的金元寶、金條同樣買氣夯，送禮大方、自用保值招福運，業績成長逾3倍。年前除舊佈新碰上疫情再起，除掃除家電銷售增3成外，也帶動具除菌、消毒功能的掃除用品熱銷逾5成，成消費者選購重點。

過年團聚少不了娛樂活動，Yahoo奇摩購物指出，適合全家同樂的桌遊、玩具買氣攀升，LEGO新年限定款上架即秒殺，展現超高人氣；適合2-4人的遊戲組合也成Yahoo奇摩拍賣上過年熱銷遊戲首選。

Yahoo奇摩購物即日起大手筆祭出《虎虎生風金好運》活動，上千款開運招財金條、金飾最低6折起；同時由於年節備貨遇上疫情升溫，帶動年貨與抗疫除菌用品買氣衝高，宅在家過年風潮也讓年節零食、娛樂商品備受關注，搶搭年前倒數採購潮，Yahoo奇摩購物推出《福虎慶好年》活動，集結年節熱銷禮盒、匯聚虎年招財祈福好物、大掃除必備神器、桌遊娛樂夯品等超過萬種商品。

年前除舊佈新碰上疫情再起，防疫意識急升帶動除菌、消毒類清潔用品夯，在Yahoo奇摩購物，好神拖葡萄柚抗菌香氛組、去污除黴的綜合清潔劑組業績都漲破5成，而具有紫外線殺菌功能的殺菌棒、殺菌燈持續熱賣，更成消費者心中擋疫神器；此外，省時省力的打掃好幫手，像是吸塵器、掃地機器人等業績也漲3成，其中無線手持吸塵器與乾濕兩用的多功能掃地機更是消費者大掃除的心頭好。年前居家整理需求也帶動各式收納用品買氣升溫，尤其以廚房、浴室收納特別受消費者歡迎，業績漲約6成，3-5門式的收納箱更成爆量熱賣的超夯商品。

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