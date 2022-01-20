文具用品3月起漲 台灣區文具展登場最後機會撿便宜

國內文具用品預計3月起全面漲價！「第17屆台灣區文具展」今(20)日在台中世貿中心盛大登場，計有近百家知名品牌大廠、展出近萬種新一代充滿創意巧思的文具用品，業者說，這是民眾最後撿便宜的機會。

中部四年一次，全國最大規模、由台灣省圖書教育用品公會聯合會及台中世貿中心共同主辦的「第17屆台灣區文具展」，今天起至24日上午10時至下午6時，在台中世貿中心擴大舉辦。

今年參展廠商陣容堅強，近百家國內外參展廠商齊集，近萬種新一代充滿創意巧思的文具用品在會場展出，互相爭奇鬥豔，許多創新發明與突破性的設計，讓人彷彿進入發明展的會場，感受到台灣文具業者為了突破資訊產業的衝擊，所激發出源源不絕的生命力。

今年文具展碰到疫情肆虐，主辦單位與參展廠商都如臨大敵，謹慎應對，不但要求參觀民眾必須配戴口罩、測量體溫與酒精消毒，入場前500名民眾還可以免費獲贈東文文具公司贊助的抗疫文具(酒精噴霧筆與抗菌中油筆各250支)，讓參觀民眾可隨時噴灑做到個人防護的目的。

另外，每日前1,200名親子同行，都可獲得實用精美文具一份。會場還安排防疫人員全場清消，從展場、攤位與個人全方位抗疫防疫，務必做到滴水不漏，讓參觀民眾與會展人員都能在安全與安心的環境中完成交易。

台灣省圖書教育用品公會聯合會理事長曾新忠表示，受到新冠疫情影響，原物料與運輸費用大幅飆升，許多業者遭受很大的壓力，甚至還有進口商因為船期塞車，三個月沒有進貨，年後漲價已勢在必行。

曾新忠預計，最後漲假時間會在3月1日，因此建議民眾可以利用這場四年才舉辦一次，最大規模的專業文具盛會，以及廠商年終清倉大特賣的時機，一次大量低價購足。他強調，這次展覽民眾直接面對的是源頭(原廠或總代理)業者，因此會有更大的優惠空間。

今年文具展的特色是「玩具結合文具」的設計蔚為風潮，好玩實用又方便，讓人愛不釋手的文具，成了各家大廠挖空心思設計的方向，上百家大廠秀出各式各樣創新成果，讓展覽彷彿是一場文具發明展。

這次文具展邀集到利百代、雄獅、日商飛龍、台灣普樂士、詠德興、明祥、萬事捷、三菱、北極熊、月光、SKB等國內外近百家知名品牌大廠齊聚一堂，展出近萬種新一代充滿創意巧思的文具用品，做出四年一次的勁爆大回饋，讓人看得目不暇給。

搭上網路分享與智慧型手機普及化的趨勢，往年會場都有許多廠商派出自家的卡通人形公仔穿梭在會場中與來賓互動拍照。

今年礙於疫情減少近距離互動，參展的文具業者別出心裁，紛紛製作出超卡哇伊的kuso自拍牆，提供參觀民眾合影留念或上傳分享，小朋友看到心目中的卡通明星背板牆，都超級興奮，紛紛搶拍合影，主辦單位歡迎親子同遊發揮kuso創意，拍下美好回憶。

這次文具展由台中市政府教育局與台灣省商業會共同指導，台灣省圖書教育用品商業同業公會聯合會及財團法人台中世界貿易中心聯和主辦。

協辦單位包括台灣區教育用品公會、台北市圖書教育用品公會、高雄市圖書教育用品公會、新北市圖書教育用品公會、台灣省圖書教育用品公會聯合會所屬各縣市公會、台灣省文具批發改進委員會、台北市文具批發協進會、高雄市文具批發改進委員會等。

國內各地的文具採購與行銷同業，都將從全省各地包遊覽車會師台中，展開年度大採購。 「第17屆台灣區文具展」今日在台中世貿中心盛大登場。記者宋健生/攝影

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