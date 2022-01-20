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漢來美食插旗新竹 漢來上海湯包、上菜進駐竹北遠百

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
漢來美食於竹北遠東百貨一口氣開出「上菜片皮鴨專賣店」及「漢來上海湯包」兩大人氣品牌分店。圖/漢來美食提供
漢來美食於竹北遠東百貨一口氣開出「上菜片皮鴨專賣店」及「漢來上海湯包」兩大人氣品牌分店。圖/漢來美食提供

漢來美食（1268）疫情期間展店腳步也未停歇，看準新竹的消費力與後續發展，首度插旗新竹地區，於竹北遠東百貨一口氣開出「上菜片皮鴨專賣店」及「漢來上海湯包」兩大人氣品牌分店，趕在一年中最大的旺季春節前夕加入營運陣容，預計將推升今年營運表現。

漢來美食表示，集團新生力軍「上菜片皮鴨專賣店」，是集粵、川、滬精華於一身的片皮鴨專賣餐廳，主打一鴨多吃，並加入了許多新式菜色與創意料理，2020年「上菜」於桃園開幕後就一鴨難求，廣受好評，這次將複製桃園店的成功經驗，於竹北開出品牌第2家分店。而人氣品牌「漢來上海湯包」則為全台首家出自五星級飯店的湯包品牌，繼2017年於台中開出首間分店後，即以一年一店的速度於五都展店扎根，今年插旗竹北開出第6家分店。

「上菜」是漢來美食集團的第19個餐飲品牌，由於集團旗下烤鴨知名度高，這家集粵、川、滬精華於一身的片皮鴨專賣餐廳，堪稱集團新生力軍。「上菜」竹北店餐廳內裝潢以暖色調為主，傢俱採用溫馨的深色胡桃木，搭配古典窗框和典雅圖像，現場除了一般用餐區外，也設有三間10-12人座包廂，方便不同用餐需求的顧客。

另外，由全台首家五星級餐飲集團崛起的正統京滬名點餐廳「漢來上海湯包」，是漢來美食近年來著力發展的品牌，因投資金額和座位數相較於動輒2、3百人的大型餐廳要精巧許多，在展店所需的時間上也就相對減少許多，加上此業態的營運方式著重在快速的翻桌率，因此，儼然已成為漢來美食集團的小金雞。

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