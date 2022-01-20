獨／接連失利後 南仁湖守住古坑服務區經營權

去(2021)年高速公路西螺、東山服務區陸續完成新的營運權招商案後，第三個營運期滿重新招標的古坑服務區於11月22日截止投件，日前完成甄審作業，有不能再輸壓力的南仁湖集團終於擊退強敵統一超商、全家便利商店，守住擁有至多12年的營運權。

古坑服務區營業額雖非在高速公路15處服務區中排名前幾位，但該服務區原為南仁湖集團旗下的海景世界營運，南仁湖集團去年接連被新東陽和統一超商兩大勁敵奪走西螺、東山兩處服務區經營權，所以古坑有不能再輸的巨大壓力，這次由南仁湖出面參與招標，順利贏得經營權。

高公局官員表示，此案是營運期滿重新招標，採ROT（改建、營運、移轉）案方式招商，因投資金額較大，故給予九年的營運權，營運績效良好，九年期滿得延約一次三年，最多計有12年的經營權。甄審結束後，雙方會進行議約，再擇期正式簽訂新約。

據指出，南仁湖和新東陽是最早插旗高速公路服務區的業者，多年來兩大集團不斷攻城掠地，現在新東陽擁有關西、西湖、清水、南投等四處服務區，去(2021)年受疫情影響，營業額合計13.77億元，較過去為低，但仍為高速公路各服務區營業額最高的業者。去年西螺重新招標（今年交接），新東陽從南仁湖手中拿下經營權，使新東陽成為高速公路服務區數量和營業額都居冠的服務區霸主。

而南仁湖（包括子公司海景世界）集團擁有中壢、湖口、西螺、古坑、東山、關廟等六個服務區，原本是數量最多的業者，2021年整體營業額達11.39億餘元，是集團極重要的營收來源。但去年接連丟失西螺、東山、關廟等三個服務區經營權，今年起將對集團營收造成一定的影響，所幸古坑服務區經營權順利守住，沒有再繼續丟失。

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