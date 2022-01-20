愛買農曆春節買氣超越去年同期 目標成長兩成

距離農曆春節越來越近，愛買量販啟動2022年農曆春節檔期第二波促銷，再推「百款伴手禮盒最低59折起」、「虎年酒禮盒指定8日滿2500元送250元」、「118款民生用品買1送1」和「最後指定三日會員滿額享9折全館活動」助燃春節買氣。

愛買表示，目前農曆春節買氣已超越去年同期，不過還未到農曆春節的買氣高峰，通常買氣高峰落在年前1~2周，再加上今年年假高達9天，年菜需求更旺盛，零嘴餅乾、飲料銷量也會一併飆升，預計今年農曆春節業績有望成長1~2成。

看好年貨採購商機，愛買量販農曆春節與14家銀行攜手合作，把握最後指定三日，量販+銀行雙重加碼享最高17%回饋。另外，農曆新年與親朋好友歡度連續9天佳節，愛買量販2022金虎年推出超過100款異國進口、可愛卡通聯名糖餅、台灣在地名產、健康堅果、進口水果等禮盒，最低59折起。

逛量販免到宮廟排隊也可以領發財金，愛買量販2022年農曆春節特別與鹿港天后宮合作，在量販店內發放祈福發財金。大年初一起，消費不限金額即可獲得「福來運轉發財金」，每份內含1元開運錢母，全門市共限量8萬個。

愛買量販表示，每到農曆春節會有許多民眾到廟宇拜拜求財，近來Omicron疫情升溫，為了讓民眾就近取的開運小物，特別發行「愛買量販X鹿港天后宮福來運轉發財金」，集結「免舟車勞頓減少碳足跡」、「節省時間」和「免到廟宇群聚」三大優勢。

至於民生必需的指標性商品，如沙拉油、泡麵、麵條、衛生紙等，愛買量販響應政府穩定物價，保證農曆年前不調整指標性民生商品價格，並同步祭出米、油、麵條、沖泡飲品等商品買1送1，總共118款，促銷活動至2月8日截止。